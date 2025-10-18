október 18., szombat

Hétvégi kirándulás

37 perce

Kutyásoknak is remek túrázóhelyek a Bakonyban és a Balatonnál, 7 kipróbált célpont (képgaléria, videó)

Címkék#Káli-medence#kutya#Balaton-felvidék#Pite#Vacak#túracélpont#puli#túrázás#bakony#kirándulás

A hétvégi kirándulások során a gazdik nem mindig hagyják otthon szívesen a kedves ebeket, amelyek többsége ráadásul kimondottan élvezi az ilyen kiruccanást, mely során kedvére szaladgálhat. A kirándulás kutyával remek lehet, ehhez javaslunk különleges helyeket a Bakonyban és a Balatonnál, Pite és Vacak ajánlásával.

Rimányi Zita

Pite és Vacak, a polányi pulipár és persze szerető gazdijaik hétvégi kirándulásokra indulnak, amikor csak tehetik. A Bakony és a Balaton-felvidék számos csodáját bejárták már, így kipróbált túrázóhelyeket, látnivalókat tudnak ajánlani. Olyan túrázásra alkalmas útvonalakat, amelyekre a kutya velünk jöhet. A túrázás kutyával feltölti a gazdit és kedvencét is, a kirándulás kutyával megfelelő mozgásterápia két- és négylábúaknak is.

Kirándulás kutyával. A Haláp-hegyről lenyűgöző látványként tárulnak elénk a Balaton tanúhegyei, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység, de még a Somló is. Túrázásra ajánlja Pite és Vacak.
Kirándulás kutyával. A Haláp-hegyről lenyűgöző látványként tárulnak elénk a Balaton tanúhegyei, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység, de még a Somló is. Túrázásra ajánlja Pite és Vacak.
Forrás: olvasó, Dávid Barbara

Kirándulás kutyával a Bakonyban és a Balatonnál

  1. A pulijárat nemrégiben Zalahalápra indult. Meglátogattak egy olyan geológiai csodát, amit már láttak tavaszi pompájában. Kíváncsiak voltak, hogy a Haláp-hegy milyen ruhát ölt ősz során.
  2. Négyszögletű kerek erdőt is felfedeztek már a gazdik a legcukibb bakonyi pulikkal. Ugyanis, mint a meseregényben, létezik a négyszögletű kerek erdő. A Bakony lábánál, a Balaton-felvidék határán áll a csepp kerek fenyves, a Taliándörögdhöz közeli Atibor-hegy tetején.
  3. Pite és Vacak már kipróbálta és télen is nagyon élvezte, ezért a pulik gazdái, a polányi házaspár bátran ajánlja túrázáshoz a Somlót. Ezen a különleges helyen, az egykori vulkán lejtőin terül el a sok hazai borvidék közül a legkisebb, ahol a szőlősorok mindig különleges látványt nyújtanak, és mindig egy kicsit másképp.
  4. Mancsbarangolások a Káli-medencében. Vitt a pulikat a túrajármű a Káli-medence egy kicsiny, egyutcás községébe, aminek érdekessége, hogy a házsorok mögött mindkét oldalon szinte egybefüggő pajtasor található – a Balaton-felvidék jellegzetes díszítésével –, s ennek köszönhetően a teljes település műemléki védettséget élvez. Ez a község Vöröstó.
  5. Meglátogatták már a kedves ebek a Déli-Bakonyban található Úrkút páratlan geológiai csodáját, a Csárda-hegyi őskarsztot is.
  6. Repkedő szerzetek és pásztor ősök nyomában jártak a pulik a Csobáncon. Siklóernyősök, tanúhegy, várrom is szerepelt az élményfokozásban.
  7. A bándi várnál is őrködhetett Pite és Vacak, csakúgy, mint a somlai és a Csobánc-hegyi romnál. A szentgáli tiszafás volt ekkor a szuper meglepetés, ahova a kedves ebeket a gazdijaik elvitték.

A fekete cukisággombolyagok kalandjai pedig valószínűleg még folytatódnak. A gazdiktól majd újabb túracélpontokat is kérünk, Pite és Vacak ajánlásával.

Zalahaláp tanösvényének csodái

Haláp hegye egy félig elbányászott tanúhegy. A hegyen az I. világháború idején kezdték el a bazalt kitermelését, s ennek következtében a mai magassága már csak 291 méteres. Innen származott Közép-Európa egyik legkeményebb bazaltja. Többek közt a ferihegyi, a Liszt Ferenc Repülőtér kifutója is ebből készült, de 1986-tól már nem bányásznak itt, viszont 2019-ig a turistáktól elzárt bányaterületként árválkodott ez a gyönyörű hely. Akkor megnyílt meg a Haláp-tanösvény.

A Haláp-tanösvény feltárja a hely geológiai és természeti csodáit. A kráterszerű bányaudvarban körbe lehet sétálni, gyönyörködve a különlegesen, függőlegesen, ferdén vagy vízszintesen elhelyezkedő lávakifolyásokban, bazaltoszlopokban. Akár kedvenceinkkel, pulikkal is.
Forrás: olvasó, Dávid Barbara

Olvasónk, Dávid Barbara arról is írt, hogy a tanösvény feltárja a hely geológiai és természeti csodáit. A terület ma már védettséget is élvez. A legalsó központi kráterszerűség egy bányaudvar, ahol körbe lehet sétálni gyönyörködve a különlegesen, függőlegesen, ferdén vagy vízszintesen elhelyezkedő lávakifolyásokban, bazaltoszlopokban. 

Itt található egy Szent Borbála tiszteletére emelt emlékmű. 

Egy szinttel feljebb egy modern, sziklaszobrokból álló szoborpark kapott helyet. A végső szint a kilátó sziklahalma, amely 358 méter magasan helyezkedik el, s 360 fokos panorámát nyújt. Innen lenyűgöző látványként tárulnak elénk a Balaton tanúhegyei, a Tapolcai-medence, a Keszthelyi-hegység, de még a Somló is. 

Ezt a különleges helyet szeretettel ajánljuk minden természetkedvelő két- és négylábú társunknak!

– írta Pite és Vacak nevében csodás őszt kívánva Dávid Barbara.  

 

