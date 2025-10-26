Búcsúzik az ikonikus balatoni étterem – ezt üzenik a vendégeknek

Véget ért egy újabb balatoni szezon, és ezzel együtt eljött a búcsú ideje is. A Kisfaludy-ház és étterem csapata megható sorokkal köszönte meg vendégeinek a szeretetet, a mosolyokat és a felejthetetlen pillanatokat. A badacsonyi ikon most pihenőt tart – de szívük már a következő találkozásra készül.

Véget ért a nyár, elcsendesedett a hegy – bezárt a legendás Kisfaludy-ház és étterem Badacsonyban

Fotó: badacsony.com

A Kisfaludy-ház és étterem közösségi oldalán így köszönt el vendégeitől



„Elérkezett az idő, hogy elköszönjünk a Kisfaludy Háztól erre a szezonra. Hullámvasút volt az idei utunk — voltak kihívások, de még több mosoly, szeretet és rengeteg kedves pillanat, amit Nektek köszönhetünk. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki velünk volt — köszönjük a bizalmat, a támogatást és a sok kedves szót! Most egy kis pihenő következik, de szívünkben már készülünk a következő találkozásra. Várunk vissza mindenkit sok szeretettel!”

A Kisfaludy-ház Skybar & Étterem évek óta a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb vendéglátóhelye, ahová nemcsak a helyiek járnak, hanem az ország minden részéről és külföldről is érkeznek vendégek. A különleges hangulatú Skybar és étterem a hegy legmagasabb pontján található, ahonnan a balatoni naplemente látványa páratlan élményt nyújt – akár egy pohár badacsonyi bor, akár egy prémium gin társaságában.

A szezon lezárult, de a Kisfaludy-ház csapata már most a jövőt tervezi. A vendégek biztosak lehetnek abban, hogy a következő idényben is ugyanazzal a szívvel, vendégszeretettel és balatoni varázzsal várják majd őket vissza.

Június elején még mindenki a Kisfaludy-ház búcsújáról beszélt. A Badacsony ikonikus étterme akkor csendben bezárt, és sokan aggódtak, mi lesz a páratlan panorámájú épülettel. A válaszra nem kellett sokáig várni: idén új névvel és új koncepcióval tért vissza a gasztrotérképre a hely.