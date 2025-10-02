16 perce
Pelikán elvtárs beájulna: elhagyatott, omladozó KISZ-üdülő az erdő mélyén
A mostanra teljesen lepusztult egykori KISZ-üdülőről készült képek egy korszak emlékeit idézik fel: sokakban gyerektáborokat, másokban a rendszerváltás utáni privatizáció fájó következményeit. Egy dologban mindenki egyetértett: kár volt hagyni, hogy így tönkremenjen az épület. Az elhagyatott KISZ-üdülőről készült fotók kommentáradatot indítottak el a közösségi médiában.
Egy régi KISZ-üdülő fotói néhány nap alatt ezrekhez jutottak el, a kommentmezőben pedig pillanatok alatt társadalmi vita alakult ki. Volt, aki az elhagyatott épületet látva nosztalgiázott, más a politika felelősségét firtatta, de a legtöbb hozzászóló egyszerűen csak szomorúnak nevezte, hogy „ami közös volt, az mára senkié sem lett”. A BCO urbexcsoport bejegyzése alatt jókora véleménycsata alakult ki.
A szakszervezeti és a KISZ-üdülők eltűntek, mint a múlt
A legtöbben úgy vélik, az egykori szakszervezeti és KISZ-üdülők sorsa közös volt: „Mint köztudott, az összes ilyen ingatlan átkerült a közelállók magánvagyonába” – írta egy hozzászóló. „Ezekből lettek az ingatlan-guruk, akik évtizedek óta kivárnak” – jegyezte meg valaki keserűen.
Szomorú nosztalgia
A képek láttán sokan emlékeztek vissza gyerekkori nyaralásokra, táborokra. Mások felidézték, hogy a KISZ-üdülők az országban szinte mindenütt ott voltak, a Balaton partjától a hegyekig.A hozzászólók egy része nemcsak sajnálkozott, hanem javaslatokat is megfogalmazott az épülettel kapcsolatban.
- Ezekből lehetne olcsó bérlakás vagy gyerektábor – írta egy kommentelő.
- A hajléktalanoknak is jó lenne, még fel lehetne újítani őket – tette hozzá egy másik.
- Mások szerint a tulajdonosokat kötelezni kellene legalább az állagmegóvásra, mert a pusztulás nem a természet hibája, hanem az emberé.
Egy korszak tükre a magára hagyott épület
A megosztott képeken nemcsak egy omladozó épület látszik, hanem egy korszak szimbóluma. A KISZ-üdülők története a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legbeszédesebb lenyomata: a közösségi tulajdon eltűnése, az állami vagyon szétaprózódása és az a csend, ami a régi táborhelyek körül ma már szinte tapintható.
A falak még állnak – de az emlékek lassan velük együtt omlanak össze.
