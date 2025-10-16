Kiváló helyesírók

A versenyen részt vett Németh Lászlóné nyugalmazott igazgató, a program ötletgazdája. Az alsó tagozatosoknál nyert Laczó Levente (Molnár Gábor-iskola, Ajka), második lett Szalai Rajmund (Szász Márton-iskola, Tapolca), harmadik Antal Dorina (Molnár Gábor-iskola, Ajka). A felső tagozatosoknál Godavszky Gréta Anna (Vajda Márta-iskola, Pápa), Winterstein Vanessza (Szász Márton-iskola, Tapolca) valamint Mészáros Richárd Tibor (Vajda Márta-iskola, Pápa) lett a sorrend. A szakiskolások versenyében Fábián Anna (Molnár Gábor-iskola, Ajka), Csukárdi Ármin László (Vajda Márta-iskola, Pápa) Magyarosi Dorina (Molnár Gábor-iskola, Ajka) végzett az élen.