2 órája
Veszprém mint iránytű – Kiállítással emlékeznek Klebelsberg Kunóra (+ galéria)
Klebelsberg Kuno 150 éve született, rá emlékeztek csütörtökön a Megyeház téren. Nemrég, a Klebelsberg-kastélyban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese meghirdette a Klebelsberg-emlékévet. Ennek kapcsán Veszprémben is megemlékeznek a kultuszminiszterről egy kerítéskiállítással.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos az eseményen elmondta, hogy a gazdag történelmi múltú Veszprémben a mindennapjainkat átjárja a kultúra és az oktatás. Erre bizonyíték az is, hogy a város 2023-ban Európa kulturális fővárosa volt. Ovádi Péter szerint fontos, hogy megemlékezzünk Klebelsberg Kunoról, aki a mostani oktatási rendszer alapjait megadta. Úgy fogalmazott, Veszprémnek iránytűnek kell lennie a többi város számára, emiatt is örül, hogy Budapest után Veszprémben lehet először megtekinteni a kiállítást. A veszprémi emberek felelőssége, hogy továbbadják azokat a dolgokat, amiket a múltból kaptak.
Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjának elnöke beszédében elmondta, hogy a kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia védnöksége alatt jött létre, és a Magyar Művészeti Akadémia veszprémi munkacsoportjának köszönhetően láthatja most a Megyeház téren a veszprémi közönség, egészen november 28-ig.
Klebelsberg Kuno fontos örökséget hagyott maga után
Szollár Péter, a Klebelsberg-kastély igazgatója úgy fogalmazott, ők nemcsak egy épületet vezetnek, hanem olyan szellemi műhelyt, ami annak idején Klebelsberg Kuno és felesége, Botka Sarolta otthonaként is szolgált. Szerinte az alapítványuknak az a feladata, hogy bemutassa azt a férfit, aki a trianoni sorstragédiát követően kiutat tudott mutatni a magyarságnak, aki hitte, hogy egy kis ország tud nagy nemzet lenni, hogyha a kultúrára, a művészetre, a tudományra, az oktatásra épít. „Én azt vallom, hogy mi mindannyian próbáljunk meg a magunk szintjén, a magunk módján kis Klebelsbergek lenni" – fogalmazott Szollár Péter. Vagyis olyan emberek, akik a maguk szakterületén megteszik a legtöbbet, amit lehet. Akik nem azt nézik, hogy hogyan végzi a másik a munkáját, hanem azt nézik, ők hogyan tudnak legjobban szolgálni.
Veszprém mint iránytű – Kiállítással emlékeznek Klebelsberg KunóraFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
A kiállítási anyag eredetileg a Magyar Művészeti Akadémiában volt megtekinthető, Veszprém után pedig más helyekre is el fogják juttatni, hogy többen megismerhessék Klebersberg Kuno gondolatát, üzenetét és azt a szeretetet, amellyel ő az egész nemzeti iránt élt.
Oberfrank Pál a kiállításmegnyitón azt is elmondta, hogy a Petőfi Színház is készül Klebelsberg Kuno születése 150. évfordulójának megünneplésére. Hedry Mária, a Klebelsberg-kastély művészeti vezetője írt egy darabot Árnyéksors címmel, ahol Klebersberg Kuno felesége szemén keresztül nézhetjük végig életútjukat. Az előadást a Latinovits–Bujtor Játékszín ebben az évben műsorra tűzte.
A Petőfi Színház igazgatója szerint Veszprém Klebelsberg Kunója Óvári Ferenc volt. „Legyünk mi is jó követői, fogadjuk el azt a példát, illetve azt a felelősségtudatot tanuljuk meg, amit Klebelsberg Kunótól és társaitól tanulhattunk a múltból" – zárta beszédét.