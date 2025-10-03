Veszprém mint iránytű – Kiállítással emlékeznek Klebelsberg Kunóra (+ galéria)

Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos az eseményen elmondta, hogy a gazdag történelmi múltú Veszprémben a mindennapjainkat átjárja a kultúra és az oktatás. Erre bizonyíték az is, hogy a város 2023-ban Európa kulturális fővárosa volt. Ovádi Péter szerint fontos, hogy megemlékezzünk Klebelsberg Kunoról, aki a mostani oktatási rendszer alapjait megadta. Úgy fogalmazott, Veszprémnek iránytűnek kell lennie a többi város számára, emiatt is örül, hogy Budapest után Veszprémben lehet először megtekinteni a kiállítást. A veszprémi emberek felelőssége, hogy továbbadják azokat a dolgokat, amiket a múltból kaptak.

Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulóján kerítéskiállítás nyílt Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó

Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjának elnöke beszédében elmondta, hogy a kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia védnöksége alatt jött létre, és a Magyar Művészeti Akadémia veszprémi munkacsoportjának köszönhetően láthatja most a Megyeház téren a veszprémi közönség, egészen november 28-ig.

Klebelsberg Kuno fontos örökséget hagyott maga után

Szollár Péter, a Klebelsberg-kastély igazgatója úgy fogalmazott, ők nemcsak egy épületet vezetnek, hanem olyan szellemi műhelyt, ami annak idején Klebelsberg Kuno és felesége, Botka Sarolta otthonaként is szolgált. Szerinte az alapítványuknak az a feladata, hogy bemutassa azt a férfit, aki a trianoni sorstragédiát követően kiutat tudott mutatni a magyarságnak, aki hitte, hogy egy kis ország tud nagy nemzet lenni, hogyha a kultúrára, a művészetre, a tudományra, az oktatásra épít. „Én azt vallom, hogy mi mindannyian próbáljunk meg a magunk szintjén, a magunk módján kis Klebelsbergek lenni" – fogalmazott Szollár Péter. Vagyis olyan emberek, akik a maguk szakterületén megteszik a legtöbbet, amit lehet. Akik nem azt nézik, hogy hogyan végzi a másik a munkáját, hanem azt nézik, ők hogyan tudnak legjobban szolgálni.