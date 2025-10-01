Klebelsberg Kuno-emlékkiállítás nyílik Veszprémben

Gróf Klebelsberg Kuno (1875–1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulóját idén országszerte kiállításokkal ünneplik. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 15 tablóból álló szabadtéri tárlatot Klebelsberg 150 elnevezéssel a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből hozta létre, amely a művelődéspolitikus életét és reformjait mutatja be. A Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás megnyitójára október 2-án kerül sor.

Meghívó a Klebelsberg Kuno kerítéskiállításra Veszprémben

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

A Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás küldetése

A kiállítás célja, hogy mindenki – legyen akár diák vagy felnőtt, magyar vagy külföldi látogató – megismerhesse Klebelsberg magyar kultúrában betöltött szerepét. A kiállítás tablóinak szövege QR-kód segítségével angolul is olvasható, így a külföldi látogatók számára is elérhető az üzenete.

Országjáró körút

A tárlat áprilistól augusztusig Budapesten, az MMA székházának kerítésén volt látható, ősszel pedig országos körútra indult, első vidéki állomásaként Veszprémbe érkezik. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját 2025. október 2-án, csütörtökön 12:30-kor tartják a Színházkertben. A vendégeket köszönti Oberfrank Pál, az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjának elnöke, a kiállítást pedig Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, valamint Szollár Péter, a Klebelsberg Kastély igazgatója nyitja meg.

A kultuszminiszter emlékezete

Klebelsberg Kuno kultuszminiszterként a 20. századi magyar oktatás és kultúrpolitika meghatározó alakja volt: népiskolák százait építtette, bővítette a középfokú intézmények hálózatát, támogatta a sportot, az olimpiai mozgalmat és a hazai művészeteket. Reformjai egyszerre szolgálták a testi egészséget, a szellemi felemelkedést és az egyházak közötti békét, munkássága máig hatással van a magyar közművelődésre. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Római Magyar Akadémia közreműködésével létrejött kültéri tárlat Veszprémben egészen 2025. november 28-ig megtekinthető.

Kulturális programok sora

A kiállítás mellett a hét másik kiemelkedő eseménye, hogy október 4-én újraszentelik a veszprémi bazilikát, a 15 órakor kezdődő szentmisét Udvardy György érsek celebrálja. A nagyszabású felújítás lezárultával fokozatosan megnyílnak a várnegyed megújult terei is: látogatható lesz az altemplom Padányi Biró Márton 260 éves síremlékével, az érseki palota metszet- és portréterme, a Cimbal-képekkel díszített díszterem, valamint a Gizella-kápolna és a keresztelőkápolnaként újjászületett Szent György-kápolna.