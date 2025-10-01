október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerítéskiállítás

50 perce

Klebelsberg Kuno-emlékkiállítás nyílik Veszprémben

Címkék#Színházkert#Oberfrank Pál#Klebersberg Kuno#Klebersberg Kultúrkúria#Ovádi Péter#kiállítás

A kultuszminiszter születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett szabadtéri tárlat Veszprémbe érkezik. Egészen november végéig megtekinthető a Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás.

Mák Lilla

Gróf Klebelsberg Kuno (1875–1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulóját idén országszerte kiállításokkal ünneplik. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 15 tablóból álló szabadtéri tárlatot Klebelsberg 150 elnevezéssel a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből hozta létre, amely a művelődéspolitikus életét és reformjait mutatja be. A Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás megnyitójára október 2-án kerül sor.

Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás Veszprémben
Meghívó a Klebelsberg Kuno kerítéskiállításra Veszprémben
Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

A Klebelsberg Kuno kerítéskiállítás küldetése

A kiállítás célja, hogy mindenki – legyen akár diák vagy felnőtt, magyar vagy külföldi látogató – megismerhesse Klebelsberg magyar kultúrában betöltött szerepét. A kiállítás tablóinak szövege QR-kód segítségével angolul is olvasható, így a külföldi látogatók számára is elérhető az üzenete.

Országjáró körút

A tárlat áprilistól augusztusig Budapesten, az MMA székházának kerítésén volt látható, ősszel pedig országos körútra indult, első vidéki állomásaként Veszprémbe érkezik. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját 2025. október 2-án, csütörtökön 12:30-kor tartják a Színházkertben. A vendégeket köszönti Oberfrank Pál, az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportjának elnöke, a kiállítást pedig Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, valamint Szollár Péter, a Klebelsberg Kastély igazgatója nyitja meg.

A kultuszminiszter emlékezete

Klebelsberg Kuno kultuszminiszterként a 20. századi magyar oktatás és kultúrpolitika meghatározó alakja volt: népiskolák százait építtette, bővítette a középfokú intézmények hálózatát, támogatta a sportot, az olimpiai mozgalmat és a hazai művészeteket. Reformjai egyszerre szolgálták a testi egészséget, a szellemi felemelkedést és az egyházak közötti békét, munkássága máig hatással van a magyar közművelődésre. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Római Magyar Akadémia közreműködésével létrejött kültéri tárlat Veszprémben egészen 2025. november 28-ig megtekinthető.

Kulturális programok sora

A kiállítás mellett a hét másik kiemelkedő eseménye, hogy október 4-én újraszentelik a veszprémi bazilikát, a 15 órakor kezdődő szentmisét Udvardy György érsek celebrálja. A nagyszabású felújítás lezárultával fokozatosan megnyílnak a várnegyed megújult terei is: látogatható lesz az altemplom Padányi Biró Márton 260 éves síremlékével, az érseki palota metszet- és portréterme, a Cimbal-képekkel díszített díszterem, valamint a Gizella-kápolna és a keresztelőkápolnaként újjászületett Szent György-kápolna.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu