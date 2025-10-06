A klímaváltozás a magyar erdőket sem kíméli

A klímaváltozás negatív hatásai a magyar erdőket sem kímélik, miközben az erdők a legfontosabb klímavédelmi infrastruktúrának számítanak. Ezért a fórum célja, hogy a klímaváltozás ellensúlyozására az erdőgazdálkodás alkalmazkodását elősegítő klímaadaptációs stratégia és cselekvési terv készüljön, amely 2026-ig gyakorlati, jogi és szakpolitikai eszközökkel segíti az erdők hosszú távú fennmaradását, a szénmegkötést és a biodiverzitás megőrzését.

A klímaváltozás negatív hatásai a magyar erdőket sem kímélik

Lépések a klímaváltozás ellensúlyozására

A fórum alakuló ülésén létrejött nyolc munkacsoportban közel száz szakértő vett részt, köztük gyakorlati erdőgazdálkodók, kutatók, oktatók, természetvédelmi és vízügyi szakemberek, igazgatási szereplők és az érdekképviseletek. Külön szakértői csoportok foglalkoznak a felmerülő erdészeti vízgazdálkodási, szakmai és gazdasági elemzési, monitorozási és nyilvántartási, vadgazdálkodási, szaporítóanyag gazdálkodási, fejlesztéspolitikai, valamint szabályozási kérdésekkel.

Mocz András a közlemény szerint kiemelte, hogy a felelősségteljes tervezés során olyan erdőket kell létrehozni, melyek alkalmazkodnak a klímaváltozás negatív hatásaihoz, ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak, és egyaránt szolgálják a természet, a talaj és a víz védelmét is. Az AM erdőkért felelős helyettes államtikársága irányítása, a Soproni Egyetem és Erdészeti Tudományos Intézet támogatása mellett tevékenykedő ágazatközi fórum munkáját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálja, ülései nyilvánosak és online formában is követhetők. A kapcsolódó híranyagok a kamara honlapján elérhetők.