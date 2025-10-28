Felsírt egy cica a veszprémi Lidl parkolójában: vihar támadt a közösségi médiában

Az elmúlt hetekben több poszt is felbukkant a közösségi médiában egy síró és reszkető kisállatról a Cholnoky Jenő utcai Lidl parkolójában. Az elesettnek tűnő kóbor cica Veszprémben heves váltott ki egy helyi Facebook csoportban a felelős állatartásról.

Íme a kis kóbor cica Veszprémből, aki felélesztette a kinti-benti állattartás körüli vitát

Forrás: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Kóbor cica Veszprém Lidl parkolójában

Az Ezt láttam Veszprémben csoport beszámolói alapján a kiscica sírva próbált menedéket keresni a járművek között. A közösségi oldalon többen úgy vélték, kóbor cicáról lehet szó. A helyzet ismét előtérbe hozta a régi vitát az állattartás felelősségéről a kijárós kinti-benti macska kérdésben.

Nem hiányzik valakinek? Hangosan sír szegény

– írta az egyik bejegyzés szerzője, amelyhez percek alatt tucatnyi együttérző komment érkezett.

Már az állatvédők is beavatkoztak

Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület munkatársai is jelezték, hogy próbálták biztonságba helyezni. Az állatvédők többször is kimentek a helyszínre, hogy segítsenek a rémült kiscicán. Kiderült, hogy a környék egyik társasházából járhat ki.

Láttam már kétszer kijönni a kapu alatt

– írták az szervezet munkatársai.

A képen is látszik, hogy a cica megijedt: az autók, a zaj és az éles fények miatt menedéket keres a parkolóban

Forrás: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Felelős állattartás?

Egy másik poszt is született a riadt kisállatról, ahol hamar előkerült a gazdi felelősségének kérdése is. Sokan úgy vélik, a kinti-benti állattartás veszélyes, mások szerint a szabadság elvétele az igazi kegyetlenség.

Nem a hosszú élet titka, ha állandóan az úton kavar

– írta valaki, míg egy másik hozzászóló napokkal később így fogalmazott: