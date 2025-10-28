október 28., kedd

Felelős állattartás

21 perce

Felsírt egy cica a veszprémi Lidl parkolójában: vihar támadt a közösségi médiában

Címkék#kóbor cica#felelős állattartás#állatvédelem

Egyetlen elesett kiscica bejegyzése elég volt ahhoz, hogy hatalmas felháborodás söpörjön végig a közösségi médiában. A helyiek beszámolója szerint gyakran feltűnik egy kóbor cica Veszprémben, a Lidl parkolóban.

Mák Lilla

Az elmúlt hetekben több poszt is felbukkant a közösségi médiában egy síró és reszkető kisállatról a Cholnoky Jenő utcai Lidl parkolójában. Az elesettnek tűnő kóbor cica Veszprémben heves váltott ki egy helyi Facebook csoportban a felelős állatartásról.

Kóbor cica Veszprémben: kinti-benti állattartás
Íme a kis kóbor cica Veszprémből, aki felélesztette a kinti-benti állattartás körüli vitát
Forrás: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Kóbor cica Veszprém Lidl parkolójában

Az Ezt láttam Veszprémben csoport beszámolói alapján a kiscica sírva próbált menedéket keresni a járművek között. A közösségi oldalon többen úgy vélték, kóbor cicáról lehet szó. A helyzet ismét előtérbe hozta a régi vitát az állattartás felelősségéről a kijárós kinti-benti macska kérdésben. 

Nem hiányzik valakinek? Hangosan sír szegény

– írta az egyik bejegyzés szerzője, amelyhez percek alatt tucatnyi együttérző komment érkezett.

Már az állatvédők is beavatkoztak

Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület munkatársai is jelezték, hogy próbálták biztonságba helyezni. Az állatvédők többször is kimentek a helyszínre, hogy segítsenek a rémült kiscicán. Kiderült, hogy a környék egyik társasházából járhat ki.

Láttam már kétszer kijönni a kapu alatt

– írták az szervezet munkatársai.

Kóbor cica Veszprémben: kinti-benti állattartás veszélyek
A képen is látszik, hogy a cica megijedt: az autók, a zaj és az éles fények miatt menedéket keres a parkolóban
Forrás: Ezt láttam Veszprémben/Facebook

Felelős állattartás?

Egy másik poszt is született a riadt kisállatról, ahol hamar előkerült a gazdi felelősségének kérdése is. Sokan úgy vélik, a kinti-benti állattartás veszélyes, mások szerint a szabadság elvétele az igazi kegyetlenség.

Nem a hosszú élet titka, ha állandóan az úton kavar

– írta valaki, míg egy másik hozzászóló napokkal később így fogalmazott:

Most is ott van a Cholnoky Lidlnél a cica. Próbáltuk megfogni, de nagyon fél szegény.

Hunyadi utcában is cicát mentettek

A történet itt azonban nem ért véget. Néhány nappal később a Hunyadi utcában is feltűnt egy cica, akinek esete újabb vitát indított. Többen felelőtlennek tartották a kijárós tartást, míg a gazda azzal érvelt, hogy a 14 éve családban élő Bogyó jól ismert a környéken, gondját viselik, csak szereti a szabadságot. 

Mások viszont az óvatosságra hívták fel a figyelmet:

Egyszer ijed meg igazán, és máris vége lehet az életének. Sok az autó, a kedvező szerencsén múlt eddig is, hogy gyönyörű cicusuk ilyen sok évet tölthetett köztünk

– írta a hozzászóló.

Indulás előtt nézzünk a kocsi alá!

Az eset ismét figyelmeztet, hogy az autósoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük járművük motorterét, alját és kerekeit. Különösen a hideg hónapokban fontos ezt megtenni, amikor a kisállatok a motor melege miatt bújnak a kocsik alá. Egyetlen pillantás vagy apró mozdulat is életet menthet.

A gyors bejelentés sokszor segíthet! Ha valaki bajba jutott állatot lát, érdemes mielőbb értesíteni az Olt-Alom Állatvédő Egyesületet, a Vackoló Állatvédő Egyesület vagy a Állatvédő Egyesület Veszprémet, és lehetőség szerint érkezésükig a helyszínen maradni.

 

