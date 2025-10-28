21 perce
Felsírt egy cica a veszprémi Lidl parkolójában: vihar támadt a közösségi médiában
Egyetlen elesett kiscica bejegyzése elég volt ahhoz, hogy hatalmas felháborodás söpörjön végig a közösségi médiában. A helyiek beszámolója szerint gyakran feltűnik egy kóbor cica Veszprémben, a Lidl parkolóban.
Az elmúlt hetekben több poszt is felbukkant a közösségi médiában egy síró és reszkető kisállatról a Cholnoky Jenő utcai Lidl parkolójában. Az elesettnek tűnő kóbor cica Veszprémben heves váltott ki egy helyi Facebook csoportban a felelős állatartásról.
Kóbor cica Veszprém Lidl parkolójában
Az Ezt láttam Veszprémben csoport beszámolói alapján a kiscica sírva próbált menedéket keresni a járművek között. A közösségi oldalon többen úgy vélték, kóbor cicáról lehet szó. A helyzet ismét előtérbe hozta a régi vitát az állattartás felelősségéről a kijárós kinti-benti macska kérdésben.
Nem hiányzik valakinek? Hangosan sír szegény
– írta az egyik bejegyzés szerzője, amelyhez percek alatt tucatnyi együttérző komment érkezett.
Már az állatvédők is beavatkoztak
Az Olt-Alom Állatvédő Egyesület munkatársai is jelezték, hogy próbálták biztonságba helyezni. Az állatvédők többször is kimentek a helyszínre, hogy segítsenek a rémült kiscicán. Kiderült, hogy a környék egyik társasházából járhat ki.
Láttam már kétszer kijönni a kapu alatt
– írták az szervezet munkatársai.
Felelős állattartás?
Egy másik poszt is született a riadt kisállatról, ahol hamar előkerült a gazdi felelősségének kérdése is. Sokan úgy vélik, a kinti-benti állattartás veszélyes, mások szerint a szabadság elvétele az igazi kegyetlenség.
Nem a hosszú élet titka, ha állandóan az úton kavar
– írta valaki, míg egy másik hozzászóló napokkal később így fogalmazott:
Most is ott van a Cholnoky Lidlnél a cica. Próbáltuk megfogni, de nagyon fél szegény.
Szorult helyzetben a macska – A Meggyeserdei Menedék Alapítvány ismét segítettSikeres macskamentés Tapolcán a betonveremből.
Hunyadi utcában is cicát mentettek
A történet itt azonban nem ért véget. Néhány nappal később a Hunyadi utcában is feltűnt egy cica, akinek esete újabb vitát indított. Többen felelőtlennek tartották a kijárós tartást, míg a gazda azzal érvelt, hogy a 14 éve családban élő Bogyó jól ismert a környéken, gondját viselik, csak szereti a szabadságot.
Mások viszont az óvatosságra hívták fel a figyelmet:
Egyszer ijed meg igazán, és máris vége lehet az életének. Sok az autó, a kedvező szerencsén múlt eddig is, hogy gyönyörű cicusuk ilyen sok évet tölthetett köztünk
– írta a hozzászóló.
Veszprémtől Ajkáig utazott egy kiscica, hogy gazdit találjon
Indulás előtt nézzünk a kocsi alá!
Az eset ismét figyelmeztet, hogy az autósoknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük járművük motorterét, alját és kerekeit. Különösen a hideg hónapokban fontos ezt megtenni, amikor a kisállatok a motor melege miatt bújnak a kocsik alá. Egyetlen pillantás vagy apró mozdulat is életet menthet.
A gyors bejelentés sokszor segíthet! Ha valaki bajba jutott állatot lát, érdemes mielőbb értesíteni az Olt-Alom Állatvédő Egyesületet, a Vackoló Állatvédő Egyesület vagy a Állatvédő Egyesület Veszprémet, és lehetőség szerint érkezésükig a helyszínen maradni.
Hűség és szolgálat: Veszprémben új szintre lépett az állatvédelem és a polgárőrség összefogása (galéria)