Trükkös koccanások divatja terjed – Áldozat, cinkos is bárki vétlenül lehet
Még a szemtanúkat is könnyen átverhetik, akik véletlenül balesetet és kárt okoznak másoknak, amikor meghúznak, nekiütköznek egy parkoló autónak. Koccanást bárki előidézhet, ez könnyen előfordulhat mindenkivel, a hiba az, ha ilyenkor nem akarják vállalni a felelősséget. Egy trükkjük is van hozzá, aminek mostanában több olvasónk is áldozata lett.
Olvasónktól tudjuk, milyen bosszantó eset történt vele, és tanulságképp érdemes megosztanunk, hogyan verte át, aki nekiment autójának. Leparkolta azt, ám mikor visszament a járműhöz, feltűnő fehér csíkok árulkodtak arról, milyen színű autó húzhatta meg. Be is horpadt a személyautója eleje. Ám a szélvédőjén ott volt egy telefonszám és egy rendszám, a koccanást okozó üzent neki. Ezután jött a hidegzuhannyal felérő fordulat.
Koccanás után milyen adatokat ad meg?
Kiderült ugyanis, hogy a balesetben vétkes jármű vezetője hamis rendszámot és telefonszámot adott meg, így a károsult bottal ütheti a nyomát, futhat a pénze után.
Azért különösen felháborító ez az eljárás, mert így a koccanás szemtanúit is átverte a vétkes, az láthatták ugyanis, hogy előzékenyen meghagyja az adatait. Így valószínűleg ők nem jegyezték meg a valódi rendszámát, ami segíthetne a károsultnak. Az épp arra járók önhibájukon kívül szinte a cinkosaivá váltak az elkövetőnek, miközben a vétkes őket is átverte.
Olvasónk esetében nem maradt más hátra, mint a rendőrségi feljelentés és az utólagos tanúkeresés. A koccanás kárrendezését ez megnehezíti, sokkal könnyebb lehet, ha az ütközés részesei egyeztethetnek egymással. S aki vállalja a felelősséget, annak a biztosítója fizet.
Miért gondoljuk azt, hogy ennek a trükknek most divatja van? Azt, hogy terjed a rossz példa? Azért, mert egy másik olvasónkkal szinte ugyanez történt meg.
Mik a tapasztalataik e téren? Történt ilyen vagy hasonló eset ismerősi körükben? Tudnak mondani jó és rossz példákat? Kérjük, írják meg szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre!
Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk, egy-egy balesetben ki a felelős, előfordulhat ugyanis az is, hogy rossz helyen, a forgalmat akadályozva parkol egy autó. A legjobb persze a balesetek elkerülése, de ha mégis megvan a baj, minden esetben az a fontos, hogy a felek a szabályok szerint járjanak el, egyeztessenek egymással az ügyben, esetleg kérjék szakértők segítségét.
Nyitóképünk Pexels-illusztráció.
