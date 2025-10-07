Trükkös koccanások divatja terjed – Áldozat, cinkos is bárki vétlenül lehet

Olvasónktól tudjuk, milyen bosszantó eset történt vele, és tanulságképp érdemes megosztanunk, hogyan verte át, aki nekiment autójának. Leparkolta azt, ám mikor visszament a járműhöz, feltűnő fehér csíkok árulkodtak arról, milyen színű autó húzhatta meg. Be is horpadt a személyautója eleje. Ám a szélvédőjén ott volt egy telefonszám és egy rendszám, a koccanást okozó üzent neki. Ezután jött a hidegzuhannyal felérő fordulat.

Koccanáskor a kárrendezés akkor igazán nehéz, ha nem is tudjuk, ki hajtott neki az autónknak.

Koccanás után milyen adatokat ad meg?

Kiderült ugyanis, hogy a balesetben vétkes jármű vezetője hamis rendszámot és telefonszámot adott meg, így a károsult bottal ütheti a nyomát, futhat a pénze után.

Azért különösen felháborító ez az eljárás, mert így a koccanás szemtanúit is átverte a vétkes, az láthatták ugyanis, hogy előzékenyen meghagyja az adatait. Így valószínűleg ők nem jegyezték meg a valódi rendszámát, ami segíthetne a károsultnak. Az épp arra járók önhibájukon kívül szinte a cinkosaivá váltak az elkövetőnek, miközben a vétkes őket is átverte.

Olvasónk esetében nem maradt más hátra, mint a rendőrségi feljelentés és az utólagos tanúkeresés. A koccanás kárrendezését ez megnehezíti, sokkal könnyebb lehet, ha az ütközés részesei egyeztethetnek egymással. S aki vállalja a felelősséget, annak a biztosítója fizet.

Miért gondoljuk azt, hogy ennek a trükknek most divatja van? Azt, hogy terjed a rossz példa? Azért, mert egy másik olvasónkkal szinte ugyanez történt meg.

Mik a tapasztalataik e téren? Történt ilyen vagy hasonló eset ismerősi körükben? Tudnak mondani jó és rossz példákat? Kérjük, írják meg szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre!

Hangsúlyoznunk kell, nem tudhatjuk, egy-egy balesetben ki a felelős, előfordulhat ugyanis az is, hogy rossz helyen, a forgalmat akadályozva parkol egy autó. A legjobb persze a balesetek elkerülése, de ha mégis megvan a baj, minden esetben az a fontos, hogy a felek a szabályok szerint járjanak el, egyeztessenek egymással az ügyben, esetleg kérjék szakértők segítségét.

