Pablo Escobear, a mohó fekete medve, akinek a kokain lett a veszte

Ha van történet, ami egyszerre szomorú, groteszk és végtelenül emberi, az egy fekete medvéé, aki 1985-ben halálra zabálta magát kokainnal. A legendás állat, akit ma már csak kokainmedve vagy még találóbban Pablo Escobear néven emlegetnek, nem kevesebbet tett, mint hogy a természet és az emberi kapzsiság határán született meg – egyetlen túladagolással. A történet főszereplője Andrew C. Thornton, egy egykori ejtőernyős drogcsempész, aki a nyolcvanas évek közepén Kentucky és Georgia légtere felett szórta szét a milliókat érő fehér port. Thornton nem akárki volt: a légierő veteránja, rendőr, majd ügyvéd, mielőtt átállt a másik oldalra, és a The Company nevű fegyver- és drogkereskedő hálózat tagja lett.

A kitömött kokainmedve, Pablo Escobear ma is megtekinthető Kentuckyban.

Fotó: kyforki.com

Nem volt szerencséje a kokókalmárnak, de megszületett a kokainmedve legendája

1985 szeptemberében Thornton ejtőernyős menekülési kísérlete csúfos véget ért. A férfit Gucci cipőben, golyóálló mellényben és 75 kiló kokainnal a táskájában találták meg egy kentuckyi kertben. Ejtőernyője nem nyílt ki, a robotpilótára állított repülője pedig 96 kilométerrel arrébb zuhant le. A csomag egy része pont a georgiai Chattahoochee-erdőben ért földet, ahol egy fekete medve tengette mindennapjait. Néhány hónappal később a rendőrök egy 79,4 kilós elpusztult maci tetemére bukkantak, mellette 40 kilogrammnyi, széttépett kokainos zacskóval. A nyomozás szerint az állat kb. 20 millió dollár értékű drogot fogyasztott el – ez lett az emberi kapzsiság legbizarabb biológiai kísérlete. Az orvos szakértő később így fogalmazott:

A gyomra a szó szoros értelmében zsúfolásig volt kokainnal. Nincs olyan emlős ezen a bolygón, amely ezt túl tudná élni.

A medvét végül kitömték, mert – mint az orvos mondta – „kár lenne elhamvasztani”. Így kezdődött Pablo Escobear utóélete.

Tűzvésztől Las Vegasig: a kokainmedve kalandos holtteste

A kitömött állat először a Chattahoochee folyó látogatóközpontjába került ajándékként, de a sors – és egy tűzvész – újra közbeszólt. A medve eltűnt, majd egy zálogházban bukkant fel, később Waylon Jennings countryénekeshez került, onnan pedig Las Vegasba, egy milliomos kastélyába. Az abszurditás teteje: a medve éveket töltött egy kínai gyógyszertárban, mielőtt a Kentucky for Kentucky áruház tulajdonosa megtalálta és megvásárolta. Itt kapta meg a végső otthonát és a legendás becenevet: Pablo Escobear.