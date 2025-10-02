Ünnepi koncertmise Gannán

A koncertmise sok érdeklődőt vonzott, több mint százan rendkívül magas színvonalú zenei élményben részesülhettek. A Szent Gellért Együttes tagjai kiváló énekművészek közreműködésével Mozart műveit szólaltatták meg fúvós és vonós hangszereken.

A koncertmise előtt Nagy Ottó polgármester (balra) üdvözölte az együttes tagjait

A koncertmise helyszíne fokozta a zenei élményt

A gannai templom különleges akusztikája és festői belső tere felejthetetlen hangulatot kölcsönzött az eseménynek. A koncert végén az együttes tagjai megtekintették a templom alatti mauzóleumot is, ahol az Esterházy család tagjai nyugszanak. Az esemény előtt Pályi Gábor plébános köszöntötte a híveket. Hangsúlyozta, hogy a koncertmise különösen fényes napot jelent a település életében, hiszen ritka alkalom, hogy teljes mise hangozzon el zeneművészeti feldolgozásban. Elmondta: „Kiemelkedő művészek vannak velünk, hogy együtt hirdessük Isten dicsőségét. A mai mise zenei részletei Mozart G-dúr miséjéből hangzanak el a Szent Gellért Együttes közreműködésével.”

Az ünnepi koncert végén a jelenlévők felállva, hosszan tartó tapssal fejezték ki hálájukat és elismerésüket az előadóknak. A zenei és lelki élmény egyaránt maradandó emlék marad a gannai közösség és minden résztvevő számára.

A koncertmise nagy nap volt a település életében

Az eseményt a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. közreműködésével valósították meg, a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával és a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával.