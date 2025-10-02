október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozart dallamai

1 órája

Ünnepi koncertmise Gannán

Címkék#koncert#gannai#Szent Gellért Együttes#mise

Különleges koncertmisére gyűltek össze a hívek a gannai Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. A programon a Szent Gellért Együttes tagjai adtak felejthetetlen koncertet, melynek végén állva tapsolt a gannai közönség.

Haraszti Gábor

A koncertmise sok érdeklődőt vonzott, több mint százan rendkívül magas színvonalú zenei élményben részesülhettek. A Szent Gellért Együttes tagjai kiváló énekművészek közreműködésével Mozart műveit szólaltatták meg fúvós és vonós hangszereken. 

Koncertmise Gannán: Mozart művei csendültek fel a búcsú napján
A koncertmise előtt Nagy Ottó polgármester (balra) üdvözölte az együttes tagjait
Forrás:  önkormányzat

A koncertmise helyszíne fokozta a zenei élményt

A gannai templom különleges akusztikája és festői belső tere felejthetetlen hangulatot kölcsönzött az eseménynek. A koncert végén az együttes tagjai megtekintették a templom alatti mauzóleumot is, ahol az Esterházy család tagjai nyugszanak. Az esemény előtt Pályi Gábor plébános köszöntötte a híveket. Hangsúlyozta, hogy a koncertmise különösen fényes napot jelent a település életében, hiszen ritka alkalom, hogy teljes mise hangozzon el zeneművészeti feldolgozásban. Elmondta: „Kiemelkedő művészek vannak velünk, hogy együtt hirdessük Isten dicsőségét. A mai mise zenei részletei Mozart G-dúr miséjéből hangzanak el a Szent Gellért Együttes közreműködésével.”
Az ünnepi koncert végén a jelenlévők felállva, hosszan tartó tapssal fejezték ki hálájukat és elismerésüket az előadóknak. A zenei és lelki élmény egyaránt maradandó emlék marad a gannai közösség és minden résztvevő számára.

A koncertmise nagy nap volt a település életében
Forrás:  önkormányzat

Az eseményt a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. közreműködésével valósították meg, a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával és a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu