1 órája
Zirc környékén bukkant fel a ritka pompás korallgomba
Olvasónk különleges gombára bukkant Zirc közelében: a fák között egy pompás korallgomba (Ramaria subbotrytis) termőtestét fedezte fel. Ez a korallszerűen elágazó, szemet gyönyörködtető gomba élénk rózsás árnyalataival az erdők valódi dísze, amely ritkán kerül a kirándulók szeme elé. Bár küllemében igazi természeti ékszernek számít, fontos hangsúlyozni: a pompás korallgomba nem ehető faj.
A pompás korallgomba termőteste 5–10 centiméter magasra nőhet, szélessége általában 3–8 centiméter. Rövid, tömzsi, fehéres tönkszerű részéből karcsú, villásan elágazó ágak emelkednek ki. Ezek színe fiatalon alsó részeiken halvány lazacrózsás, felsőbb ágaikon élénk rózsásvörös, korallrózsás, a csúcsukon sárgás árnyalattal. Idősebb korban egységesen okkersárgára fakulnak, de fiatalon különösen feltűnőek a ragyogó vöröses tónusok. Ez a színvilág teszi egyedivé, és különbözteti meg más, hasonló fajoktól.
A gomba ágainak végei fiatal korban apró fogazottságot mutatnak, idősebb korban tompa csúcsokba rendeződnek. Húsa az ágakban merev és törékeny, a tönkben viszont puhább és fehéres színű, néha márványos rajzolattal. Szaga gyenge, íze enyhe, de étkezési értéke nincs: a faj fogyasztásra nem alkalmas.
A pompás korallgomba előfordulása viszonylag ritka hazánkban. Júliustól októberig terem, főként savanyú talajú lomberdőkben, elsősorban tölgy, ritkábban bükk alatt. Bár Európa több területén jelen van, nálunk nem számít gyakori gombafajnak, így különösen nagy élmény, ha valaki természetjárás közben rátalál.
A gombát laikus szem könnyen összetévesztheti rokon fajokkal, például a mérgező cifra korallgombával (Ramaria formosa). Ez utóbbi azonban színében különbözik: ágai sosem élénkvörösek, inkább halványabb, lazacrózsás árnyalatot mutatnak. A pontos meghatározás azért fontos, mert a cifra korallgomba erőteljes hashajtó hatása miatt mérgezőnek számít. Ez is mutatja, mennyire körültekintőnek kell lennie annak, aki a korallgombafélékkel találkozik az erdőben.
Fontos azonban hangsúlyozni: a gombákat fogyasztás előtt vizsgáltassuk meg szakértővel! Ez nemcsak biztonsági szempontból elengedhetetlen, hanem biztosítja azt is, hogy az asztalra valóban értékes, fogyasztható kincsek kerüljenek.
Veszprémben a vásárcsarnokban a héten három napon tudjuk bevizsgáltatni az általunk szedett gombákat:
- kedd 5:30-tól 13:30-ig
- péntek 5:30-tól 13:30-ig
- szombat 5:30-tól 9:30-ig
A pompás korallgomba megjelenése Zirc környékén egyszerre természeti érdekesség és figyelemfelhívás. Bár szépsége miatt sokan megcsodálják, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a természetben talált gombákat soha nem szabad tapasztalat és szakellenőri vizsgálat nélkül elfogyasztani. A korallgombák változatos színei és formái könnyen félrevezethetik a gombagyűjtőket, ezért mindig körültekintés szükséges.
Az erdők mélyén felbukkanó pompás korallgomba arra is emlékeztet minket, hogy a Bakony és környéke milyen gazdag élővilággal rendelkezik. Nemcsak ehető gombafajokban bővelkedik, hanem ritka és különleges, csupán szemlélésre való fajokban is. Az ilyen találkozások teszik különlegessé az erdei sétákat: olykor nem a kosárba kerülő zsákmány, hanem maga a látvány az igazi ajándék.