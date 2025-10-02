Zirc környékén bukkant fel a ritka pompás korallgomba

A pompás korallgomba termőteste 5–10 centiméter magasra nőhet, szélessége általában 3–8 centiméter. Rövid, tömzsi, fehéres tönkszerű részéből karcsú, villásan elágazó ágak emelkednek ki. Ezek színe fiatalon alsó részeiken halvány lazacrózsás, felsőbb ágaikon élénk rózsásvörös, korallrózsás, a csúcsukon sárgás árnyalattal. Idősebb korban egységesen okkersárgára fakulnak, de fiatalon különösen feltűnőek a ragyogó vöröses tónusok. Ez a színvilág teszi egyedivé, és különbözteti meg más, hasonló fajoktól.

Pompás korallgomba rejtőzik a zirci erdők mélyén

Forrás: olvasó/Kovács Alfréd

A Bakony rejtett kincse: pompás korallgomba júliustól októberig

A gomba ágainak végei fiatal korban apró fogazottságot mutatnak, idősebb korban tompa csúcsokba rendeződnek. Húsa az ágakban merev és törékeny, a tönkben viszont puhább és fehéres színű, néha márványos rajzolattal. Szaga gyenge, íze enyhe, de étkezési értéke nincs: a faj fogyasztásra nem alkalmas.

A pompás korallgomba előfordulása viszonylag ritka hazánkban. Júliustól októberig terem, főként savanyú talajú lomberdőkben, elsősorban tölgy, ritkábban bükk alatt. Bár Európa több területén jelen van, nálunk nem számít gyakori gombafajnak, így különösen nagy élmény, ha valaki természetjárás közben rátalál.