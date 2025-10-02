3 órája
Jó reggelt, gyógyulás!
A várakozás különleges lelkiállapot, ingerültté és nyugodttá is tehet. A kórházi folyosókon pár perc alatt egymásnak lelki megerősítést adó betegtársakká tehet idegen embereket.
A pszichológusok, az írók is sok sort szenteltek már a várakozás lélektanának. Külön fejezet az orvosi rendelőkben, kórházi székeken ülők lelkiállapota, akik közt akár pár perc alatt kialakulhat erős kötődés. Idegen adnak ilyenkor támaszt, vigaszt egymásnak. Recept nélkül kapható gyógyszer ez.
Kórházi várakozás közbeni gyógyulás
Ha beteg bejutott az orvoshoz, betegségére gyógyírt kapott, szeretne kedvesen elbúcsúzni tovább várakozó, addigra hozzá közel került társaitól. A Viszlát! könnyen kicsúszik a száján, de kijavíthatják azzal, hogy inkább mondja azt: Gyógyulást! Mert ugye jobb, ha elkerülhetjük a rendelőt.
