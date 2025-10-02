Jó reggelt, gyógyulás!

A pszichológusok, az írók is sok sort szenteltek már a várakozás lélektanának. Külön fejezet az orvosi rendelőkben, kórházi székeken ülők lelkiállapota, akik közt akár pár perc alatt kialakulhat erős kötődés. Idegen adnak ilyenkor támaszt, vigaszt egymásnak. Recept nélkül kapható gyógyszer ez.

Kórházi folyosókon várakozás. A Viszlát! vagy a Gyógyulást! a jobb köszönési forma az egymást támogató betegtársak között?

Forrás: Pexels-illusztráció

Kórházi várakozás közbeni gyógyulás

Ha beteg bejutott az orvoshoz, betegségére gyógyírt kapott, szeretne kedvesen elbúcsúzni tovább várakozó, addigra hozzá közel került társaitól. A Viszlát! könnyen kicsúszik a száján, de kijavíthatják azzal, hogy inkább mondja azt: Gyógyulást! Mert ugye jobb, ha elkerülhetjük a rendelőt.