Civil Összefogás: A "Kádár-kegyencek" újra és újra el akarják rontani azt, amit a nemzeti kormány elért

Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA szervezési igazgatója elmondta, az országjárás célja, hogy az egyre erősödő álhírekkel, melyek lehangoló képet festenek Magyarországról, felvegyék a harcot és a valós hírekkel megismertessék az állampolgárokat. Hozzátette: a jelenlegi kormány az elmúlt 15 évben sikeresen szembeszállt a koronavírus-járvánnyal, az illegális migrációval és kimaradtunk a mellettünk dúló háborúból. Ehelyett megerősítették és bővítették a munkahelyeket, felújítottak kórházakat, rendelőket, iskolákat, óvodákat, közintézményeket. Nőtt a minimálbér, nőttek a reálbérek, miközben a rezsiköltségek nem emelkedtek. A világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgoztak ki, gondoljunk csak a családi adókedvezményre, vagy a háromgyermekes anyák adókedvezményére, illetve az Otthon Start Programra. Ezek a sikerek a polgári kormányzás és a lakosság együttműködésével jöhettek létre - mondta Heizler Norbert.

Fotó: Nagy Lajos

A kormány a magyarok érdekeit képviseli

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője elmondta, hogy Magyarország alaptörvénye veszélybe van, mivel azok, akik hatalomra akarnak jutni,a "lengyel modell" megvalósításán dolgoznak. Az alkotmányjogász kiemelte, hogy 2002-t sosem bocsátja meg a nemzeti oldal a baloldaliaknak, ugyanis aki akkor felvállalta, hogy a Fideszhez húz, az elvesztette az állását. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott, a "Kádár-kegyencek" újra és újra el akarják rontani azt, amit a nemzeti kormány elért. Ők ellenben azért küzdenek, hogy ami magyar érték felhalmozódott az elmúlt 15 évben, azt már senki se vehesse el.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere beszédében elmondta, hogy az 1994-es választások után a szocialista kormány sokáig nem csináltak semmit, majd jött a Bokros-csomag, amely a gyermekes családok és a rászorulók életében mélypont volt. Ennél pedig még nagyobb probléma volt, hogy a nemzeti közműszolgáltató cégeket értékesítették. A 2002 és 2010 közötti időszakban balliberális kormányzás volt Magyarországon, a 2006-os őszödi beszédben aztán elismerték, hogy "hazudtak éjjel és nappal". A polgármesteri szerint Brüsszel már akkor is jobban szerette a balliberális oldalt, mint a sikeresebb polgári oldalt. Szerinte a mostani helyzet is hasonló. A második polgári kormány működése során, 15 év alatt a kormány és a helyiek segítségével megújult Balatonfüreden a teljes kulturális és közösségi infrastuktúra, valamint a sportinfrastuktúra. Térségi szerepüket is megerősítették, tankerületi központ és a járáshivatal székhelyévé váltak. Számos munkahelyet tudtak teremteni és a turizmus új irányait hozták létre. Bóka István szerint rengeteget kockázattal jár, ha ez a fejlesztéspolitika a kormány segítségével nem folytatódik.