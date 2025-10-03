október 3., péntek

Járványveszély

Veszprémben is emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - van mitől félnünk?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai szerint a múlt héten országosan emelkedett a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja. A 39. hét vizsgálati eredményei alapján Veszprém is azon városok közé tartozik, ahol növekedést tapasztaltak.

A közlemény szerint a koronavírus örökítőanyagának mennyisége Veszprémben a mérsékelt tartományban van. Ez azt jelenti, hogy bár a koncentráció emelkedett, még nem érte el az országos szinten tapasztalt magasabb értékeket, ugyanakkor a tendencia növekedést mutat.

Múlt héten országosan emelkedett a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja
Emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma

Az adatok alapján további emelkedés várható a következő hetekben, vagyis a fertőzések számának ismételt növekedésére kell készülni a térségben. Az ország több városában – például Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Szombathelyen – szintén hasonló folyamat zajlik, csökkenést pedig sehol sem mértek.

Az NNGYK tájékoztatása kitért arra is, hogy a szennyvízmintákban egyelőre csak szórványosan, alacsony szinten mutatható ki az influenza A örökítőanyaga, Veszprémben nem jeleztek kiugró értéket.

 

