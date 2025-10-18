A pornópápa új vágányon – Kovács István Kovi bejegyzése kommentcunamit indított

Újra hallat magáról a többszörös díjnyertes Kovács István Kovi, aki most egészen más szerepben tér vissza a reflektorfénybe. A legendás felnőttfilmes rendező a közösségi médiában hirdette meg új szolgáltatását, amelyben diszkók, házibulik, legény- és leánybúcsúk vendégeként vállal fellépéseket. „Bulizzunk együtt! Hívj diszkóba, házibuliba, legény, vagy leánybúcsúba, esetleg kerti partyra! Felnőttfilm-sztorik, sztártitkok, laza beszélgetés, közös fotók, meglepetés és autogramok várnak. Garantáltan feldobom a hangulatot!” – írja a posztban.

Kovács István Kovi két csinos felnőttfilmes hölggyel mutatkozik

Fotó: Kovács Kovi István Facebook

Közönségtalálkozó vagy önironikus show várható Kovács István Kovi fellépésein?

A bejegyzés rövid idő alatt bejárta a Facebookot, és a reakciók széles skálán mozogtak – volt, aki nevetett, más nosztalgiázott, néhányan pedig őszinte jóindulattal szóltak hozzá. Kovács István karrierje alatt több nemzetközi díjat is begyűjtött: többszörös Hot d’Or- és Venus Award-nyertes rendezőként a 2000-es évek elején a magyar felnőttfilm-ipart Európa élvonalába emelte.

A poszt alatti reakciók ezreket szórakoztattak, a rajongók pedig egyértelművé tették: ha Kovács István „Kovi” tényleg mesélni kezd, lesz, aki meghallgatja.

„Csak aztán nehogy jelenetet rendezzen!”

„Michelle és Maya jön? Gyermekkorom legszebb éveit nekik köszönhetem.”

„A legkomolyabb dolog, ha valaki abból él, aki ő maga. Sok sikert!”

A hozzászólásokban az irónia és a döbbenet keveredik – mintha mindenki egyszerre nevetne és elismerné, hogy Kovi mindig tudta, hogyan kell figyelmet generálni; a kommentek között egyaránt feltűntek kritikus, humoros és elfogadó hangok is.

„Drága barátom, ne válj Győzikévé.”

„Legénybúcsúba lányokat is tudsz? Egy haverom kérdezi…”

„Ha hozod Michellet, teltház lesz!”

Kovács István "Kovi" kapitányi egyenruhában

Fotó: Kovács Kovi István Facebook

A sztorik mögött –lázba hozta az internet népét a producer bejegyzése

Bár az árakat nem tette közzé, a koncepció világos: Kovács István „Kovi” felnőttfilmes kulisszatitkokat mesél, közös fotózással, autogrammal, esetenként „meglepetéssel”. A leírás alapján ez nem színházi előadás, hanem inkább interaktív anekdotázós est, ahol a közönség kérdezhet, nevethet, és „kulisszák mögé” pillanthat. Többen felidézték, hogy korábban már szervezett hasonló, zártkörű esteket:

Volt szerencsém ilyen sztorizós estén részt venni, mai napig nagy élmény volt.

Úgy tűnik, van piaca a nosztalgia faktornak– különösen, ha valaki úgy tud beszélni a múltjáról, mint a rendezőlegenda: humorral, kritikával és kellő önbizalommal.