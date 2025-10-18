október 18., szombat

Sztártitkok és nosztalgia

2 órája

A pornópápa új vágányon – Kovács István Kovi bejegyzése kommentcunamit indított

Címkék#Kovács István#felnőttfilmes#Kovi#pornóproducer

Kovi tőle szokatlan műfajban tér vissza – színésznői helyett most a rendező szórakoztat: a magyar pornóproducer házibulikban és kerti partikban dobja fel a hangulatot – sztorikkal, nosztalgiával és annyi öniróniával, hogy még azok is mosolyognak, akik – saját bevallásuk szerint – csak a hírét hallották. Kovács István neve ma is garancia arra, hogy felkapják rá a fejüket az emberek.

Csizi Péter

Újra hallat magáról a többszörös díjnyertes Kovács István Kovi, aki most egészen más szerepben tér vissza a reflektorfénybe. A legendás felnőttfilmes rendező a közösségi médiában hirdette meg új szolgáltatását, amelyben diszkók, házibulik, legény- és leánybúcsúk vendégeként vállal fellépéseket. „Bulizzunk együtt! Hívj diszkóba, házibuliba, legény, vagy leánybúcsúba, esetleg kerti partyra! Felnőttfilm-sztorik, sztártitkok, laza beszélgetés, közös fotók, meglepetés és autogramok várnak. Garantáltan feldobom a hangulatot!” – írja a posztban.

Kovács István Kovi két csinos felnőttfilmes hölggyel mutatkozik
Fotó: Kovács Kovi István Facebook

Közönségtalálkozó vagy önironikus show várható Kovács István Kovi fellépésein?

A bejegyzés rövid idő alatt bejárta a Facebookot, és a reakciók széles skálán mozogtak – volt, aki nevetett, más nosztalgiázott, néhányan pedig őszinte jóindulattal szóltak hozzá. Kovács István karrierje alatt több nemzetközi díjat is begyűjtött: többszörös Hot d’Or- és Venus Award-nyertes rendezőként a 2000-es évek elején a magyar felnőttfilm-ipart Európa élvonalába emelte.

A poszt alatti reakciók ezreket szórakoztattak, a rajongók pedig egyértelművé tették: ha Kovács István „Kovi”  tényleg mesélni kezd, lesz, aki meghallgatja.

  • „Csak aztán nehogy jelenetet rendezzen!”
  • „Michelle és Maya jön? Gyermekkorom legszebb éveit nekik köszönhetem.”
  • „A legkomolyabb dolog, ha valaki abból él, aki ő maga. Sok sikert!”

A hozzászólásokban az irónia és a döbbenet keveredik – mintha mindenki egyszerre nevetne és elismerné, hogy Kovi mindig tudta, hogyan kell figyelmet generálni; a kommentek között egyaránt feltűntek kritikus, humoros és elfogadó hangok is.

  • „Drága barátom, ne válj Győzikévé.”
  • „Legénybúcsúba lányokat is tudsz? Egy haverom kérdezi…”
  • „Ha hozod Michellet, teltház lesz!”
Kovács István "Kovi" kapitányi egyenruhában
Fotó: Kovács Kovi István Facebook

A sztorik mögött –lázba hozta az internet népét a producer bejegyzése

Bár az árakat nem tette közzé, a koncepció világos: Kovács István „Kovi” felnőttfilmes kulisszatitkokat mesél, közös fotózással, autogrammal, esetenként „meglepetéssel”.  A leírás alapján ez nem színházi előadás, hanem inkább interaktív anekdotázós est, ahol a közönség kérdezhet, nevethet, és „kulisszák mögé” pillanthat. Többen felidézték, hogy korábban már szervezett hasonló, zártkörű esteket:

Volt szerencsém ilyen sztorizós estén részt venni, mai napig nagy élmény volt.

Úgy tűnik, van piaca a nosztalgia faktornak– különösen, ha valaki úgy tud beszélni a múltjáról, mint a rendezőlegenda: humorral, kritikával és kellő önbizalommal.

 

