Veol-podcast

Így kerülheted el az őszi közúti baleseteket

A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mire kell figyelni az őszi időben megváltozó közlekedési körülményekkel kapcsolatban.

Szilas Lilla

Az őszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a sofőrök nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Pintér József podcastbeszélgetésben ismertette, hogyan szükséges felkészíteni a járműveket a hideg, esős idő beköszöntével, illetve, hogy mi ilyenkor a helyes járművezetői magatartás. 

Podcast beszélgetés az őszi hónapok helyek közlekedéséről
Podcastbeszélgetés az őszi közlekedésről
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Közlekedés az őszi hónapokban

A podcastbeszélgetésben szó volt többek között arról, hogy:

  • Miben változik leginkább a közlekedés ősszel a nyári hónapokhoz képest? 
  • Melyek a leggyakoribb veszélyforrások ilyenkor az utakon?
  • Milyen hatással van a sötétebb, ködösebb, esős idő a vezetésre? 
  • Milyen tanácsokat szokott adni a rendőrség ilyen időjárási körülmények között?
  • Mikor érdemes téli gumira váltani? 
  • Tapasztal a rendőrség ilyenkor több balesetet? Mi a leggyakoribb ok ezeknél a baleseteknél?
  • Mit tehetünk azért, hogy biztonságos közlekedjünk az utakon ősszel? 

 

 

