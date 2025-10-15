Veol-podcast
52 perce
Így kerülheted el az őszi közúti baleseteket
A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mire kell figyelni az őszi időben megváltozó közlekedési körülményekkel kapcsolatban.
Az őszi hónapokban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a sofőrök nem a megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Pintér József podcastbeszélgetésben ismertette, hogyan szükséges felkészíteni a járműveket a hideg, esős idő beköszöntével, illetve, hogy mi ilyenkor a helyes járművezetői magatartás.
Közlekedés az őszi hónapokban
A podcastbeszélgetésben szó volt többek között arról, hogy:
- Miben változik leginkább a közlekedés ősszel a nyári hónapokhoz képest?
- Melyek a leggyakoribb veszélyforrások ilyenkor az utakon?
- Milyen hatással van a sötétebb, ködösebb, esős idő a vezetésre?
- Milyen tanácsokat szokott adni a rendőrség ilyen időjárási körülmények között?
- Mikor érdemes téli gumira váltani?
- Tapasztal a rendőrség ilyenkor több balesetet? Mi a leggyakoribb ok ezeknél a baleseteknél?
- Mit tehetünk azért, hogy biztonságos közlekedjünk az utakon ősszel?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre