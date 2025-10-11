Közös sétával népszerűsítették a szűrővizsgálatokat, amik életet menthetnek (+ videó)

A program a Magyar Imre Kórház főbejáratánál kezdődött, ahol Királyné Gősi Erika főigazgató köszöntötte a résztvevőket. A főigazgató kijelentette, hogy neki mint nőnek a sétával kapcsolatban eszébe jutnak azok a hölgyek, akik nem tudtak megküzdeni a mellrákkal, valamint azok, akik most küzdenek a sugárkezelés, a kemoterápia mellékhatásaival. Egyúttal eszébe jut az is, hogy mit tehetnek a nők a baj megelőzése érdekében. Ehhez kapcsolódik a séta üzenete: tegyünk magunkért, használjuk ki a szűrés lehetőségét. Hozzátette: ehhez a betegséghez van kezelési mód és gyógyszer, egyúttal pedig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy létezik szűrés, amely akkor hatékony, ha a célzott népesség legalább 60 százaléka részt vesz benne. Királyné Gősi Erika megjegyezte, jelenleg 54 százalék ez az arány, és jó volna, ha 40 éves kor felett többen használnák ki a lehetőséget. Úgy fogalmazott, az önvizsgálat és a szűréseken való részvétel minden nő számára fontos, a diagnosztika, a képzett radiológus szakember pedig hatalmas érték, amellyel Ajka is rendelkezik.

Királyné Gősi Erika főigazgató köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Gyarmati László

A kórház dolgozói a kapuig kísérték a program résztvevőit. A menet a mellrák elleni küzdelem jelképének számító rózsaszín szalaggal díszített szívvel az Agorára vonult, ahol műsor és előadások vártak mindenkit.

Schwartz Béla polgármester kijelentette, évek óta megszervezik a sétát, folyik a figyelemfelhívás a szűrővizsgálat fontosságára, majd örömmel tette hozzá, hogy ennek van eredménye. A céljuk, hogy minél szélesebb réteget érjenek el és vonjanak be a szűrővizsgálatokba. Tervezik, hogy 2026-ban és 2027-ben újra megszervezik a korábban megtartott egészségügyi szűrővizsgálatokat, ezt kiegészítenek mellrákszűréssel, amelyet a város is támogat. Hamarosan közzéteszik a felhívásokat. A polgármester elmondta, a város megfogalmazta a Zöld világ programot, amely nem csupán a környezettudatosságot, hanem az egészséges életmódot is magába foglalja. A szűrés és az eredmények feldolgozása a helyi kórház segítségével történne. A polgármester kérte a megjelenteket, hogy környezetükben népszerűsítsék a vizsgálatok fontosságát.