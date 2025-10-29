1 órája
Közös történeteik teszik közösséggé a város lakóit
A kultúraalapú városfejlesztésről tartott előadást a nyugdíjas szabadegyetem második részében Varga Andrea, a város múzeumait működtető Csingervölgy Nonprofit Kft. ügyvezetője október 27-én az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központban. A szép számú nyugdíjas megtöltötte a színháztermet.
Varga Andrea a filmvetítéssel egybekötött előadásában elmondta, hogy Ajkán már a '70-es években is pezsgő kulturális élet volt, az iparvárosban országos fúvószenekari, a néptánc- és színjátszó-találkozók voltak, rangos kortárs művészeti kiállításokat rendeztek, a várost köztéri szobrok díszítették. Működött az Ajkai Üveggyár, amelynek termékei a világ minden tájára eljutottak. Már akkor fontos volt az örökségvédelem, a Bányászati Múzeum az ország első szabadtéri ipari skanzenje lett. Ettől függetlenül mégis szürke, poros iparvárosként tartották számon Ajkát, ám az elmúlt 15-20 évben zöld, tiszta, színes és élhető várossá fejlődött. Ajka egyre inkább az építészeti értékei miatt is érdekessé vált az utóbbi időben. Egyetemi csoportok, urbanisták kíváncsiak az ipari város szerkezetére.
A város ma már tisztában van az egyedi értékeivel, amivel az ország lakosai számára is érdekessé tehető. A város fennállása 55. évfordulóján szervezett, Én is ajkai vagyok című óriásplakát-kiállításra érkezett az a pályamű, ami Bródy Imrét szuperhős jelmezben ábrázolta, utalva a kriptonra. Ebből született meg akkor az az ötlet, hogy akár Ajkán is születhetett volna Superman. Bródy Imre, a kripton feltalálója ötletét mindenki őrültségnek tartotta, de Aschner Lipót, a későbbi Tungsram elnökének segítségével világsiker lett a kriptongázzal töltött izzó. A világ első Kriptongyára, amely a felújítást követően hamarosan megnyitja kapuit, már 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében is sok látogatót vonzott. Ugyancsak vonzóak a dinoszauruszleletek, a 85 millió éves borostyánban fellelt állati maradványok, valamint az irodalom terén Molnár Gábor és Fekete István író hagyatéka.
Varga Andrea hozzátette, hogy a Parkerdőben levő olvasókabint ugyan nem hirdetik, mégis több tízezer fős tagsággal rendelkező csoportokban terjed a híre, divat lett a különleges építménnyel szelfizni.
A kiállítások és programok miatt meredeken nő a múzeumok látogatottsága. A számos ötlet mellett egy retró kiállítást is terveznek, amelyhez várják az egykori ajkai fotókat, a régi korok jellegzetes használati tárgyait. Családi vagy munkahelyi, közösségi történeteket is várnak az idősektől, hogy megőrizhessék azokat az utókornak. A várost ugyanis nemcsak az épületek, hanem az emlékezetünk és a megélt közös történeteink teremtik, amelyek büszkeséget keltenek bennünk.