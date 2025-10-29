Közös történeteik teszik közösséggé a város lakóit

Varga Andrea a filmvetítéssel egybekötött előadásában elmondta, hogy Ajkán már a '70-es években is pezsgő kulturális élet volt, az iparvárosban országos fúvószenekari, a néptánc- és színjátszó-találkozók voltak, rangos kortárs művészeti kiállításokat rendeztek, a várost köztéri szobrok díszítették. Működött az Ajkai Üveggyár, amelynek termékei a világ minden tájára eljutottak. Már akkor fontos volt az örökségvédelem, a Bányászati Múzeum az ország első szabadtéri ipari skanzenje lett. Ettől függetlenül mégis szürke, poros iparvárosként tartották számon Ajkát, ám az elmúlt 15-20 évben zöld, tiszta, színes és élhető várossá fejlődött. Ajka egyre inkább az építészeti értékei miatt is érdekessé vált az utóbbi időben. Egyetemi csoportok, urbanisták kíváncsiak az ipari város szerkezetére.

Varga Andrea a kultúraalapú városfejlesztésről szólt előadásában

Fotó: Tisler Anna

A város ma már tisztában van az egyedi értékeivel, amivel az ország lakosai számára is érdekessé tehető. A város fennállása 55. évfordulóján szervezett, Én is ajkai vagyok című óriásplakát-kiállításra érkezett az a pályamű, ami Bródy Imrét szuperhős jelmezben ábrázolta, utalva a kriptonra. Ebből született meg akkor az az ötlet, hogy akár Ajkán is születhetett volna Superman. Bródy Imre, a kripton feltalálója ötletét mindenki őrültségnek tartotta, de Aschner Lipót, a későbbi Tungsram elnökének segítségével világsiker lett a kriptongázzal töltött izzó. A világ első Kriptongyára, amely a felújítást követően hamarosan megnyitja kapuit, már 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében is sok látogatót vonzott. Ugyancsak vonzóak a dinoszauruszleletek, a 85 millió éves borostyánban fellelt állati maradványok, valamint az irodalom terén Molnár Gábor és Fekete István író hagyatéka.

Varga Andrea hozzátette, hogy a Parkerdőben levő olvasókabint ugyan nem hirdetik, mégis több tízezer fős tagsággal rendelkező csoportokban terjed a híre, divat lett a különleges építménnyel szelfizni.

A kiállítások és programok miatt meredeken nő a múzeumok látogatottsága. A számos ötlet mellett egy retró kiállítást is terveznek, amelyhez várják az egykori ajkai fotókat, a régi korok jellegzetes használati tárgyait. Családi vagy munkahelyi, közösségi történeteket is várnak az idősektől, hogy megőrizhessék azokat az utókornak. A várost ugyanis nemcsak az épületek, hanem az emlékezetünk és a megélt közös történeteink teremtik, amelyek büszkeséget keltenek bennünk.