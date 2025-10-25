október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

44 perce

Közösségépítő zarándoklat

Címkék#Tomor Sándor#csingervölgyi#Molnár Gábor Parkerdő#Szent Borbála#kápolna#Horváth Károly

Második alkalommal hirdette meg a Jézus Szíve-plébánia a családi napot és ministránstalálkozót. Idén az ajka-bódéi templomot és az ajka-csingervölgyi kápolnát ismerték meg a gyalogos zarándoklaton október 23-án.

Tisler Anna

A bódéi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban sokan most jártak először. A zarándokok megnézték a fafaragásokat, majd az udvaron Mindszenty József bíboros szobrát. A hívek Tál Zoltán plébánossal együtt imádkoztak, majd a szomszéd városrészre, Csingervölgybe indultak. 

Horváth Károly szólt a csingervölgyi kápolna történetéről
Fotó: Tisler Anna 

A városrész elején, a dombon áll a Boldog IV. Károly király-kápolna, amely jövőre ünnepli fennállása 20. évfordulóját. A falon látható az alapító, Tomor Sándor egykori plébános emléktáblája. A zarándokoknak Horváth Károly nyugalmazott bányamérnök beszélt a bányászok hitéletéről, Szent Borbála védőszentről, amelynek ünnepét ma, a bányászat megszűnése után 20 évvel is megtartják. A kápolnában a bányászlámpát ábrázoló mécses is emlékeztet a bányászmúltra. 

A zarándoknapon részt vett Tüttő Ágoston káplán is. A csaknem 50 fős csapat útja a Molnár Gábor Parkerdőbe vezetett, ahol virsli- és szalonnasütéssel, közös étkezéssel és játékkal, a felnőttek beszélgetéssel töltötték a délutánt. 

 

