Közösségépítő zarándoklat

A bódéi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban sokan most jártak először. A zarándokok megnézték a fafaragásokat, majd az udvaron Mindszenty József bíboros szobrát. A hívek Tál Zoltán plébánossal együtt imádkoztak, majd a szomszéd városrészre, Csingervölgybe indultak.

Horváth Károly szólt a csingervölgyi kápolna történetéről

Fotó: Tisler Anna

A városrész elején, a dombon áll a Boldog IV. Károly király-kápolna, amely jövőre ünnepli fennállása 20. évfordulóját. A falon látható az alapító, Tomor Sándor egykori plébános emléktáblája. A zarándokoknak Horváth Károly nyugalmazott bányamérnök beszélt a bányászok hitéletéről, Szent Borbála védőszentről, amelynek ünnepét ma, a bányászat megszűnése után 20 évvel is megtartják. A kápolnában a bányászlámpát ábrázoló mécses is emlékeztet a bányászmúltra.

A zarándoknapon részt vett Tüttő Ágoston káplán is. A csaknem 50 fős csapat útja a Molnár Gábor Parkerdőbe vezetett, ahol virsli- és szalonnasütéssel, közös étkezéssel és játékkal, a felnőttek beszélgetéssel töltötték a délutánt.