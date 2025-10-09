A lakosok közösen formálhatják Balatonalmádi jövőjét

A közösségi költségvetés lényege, hogy az önkormányzat éves fejlesztési keretének egy részéről maguk a lakosok dönthetnek. Városrészenként – Budatava, Káptalanfüred, Almádi és Vörösberény – a közösség választja ki, milyen kisebb beruházások, infrastrukturális vagy közösségi célú fejlesztések valósuljanak meg. A 2025. évre rendelkezésre álló összeg városrészenként 2 millió forint, összesen 8 millió forint - írja a balatonalmadi.hu.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025-ben első alkalommal indítja el a közösségi költségvetés rendszerét

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A beérkezett javaslatok adminisztrátori ellenőrzést követően kerülnek fel a honlapra. Mivel minden beadványt életszerűség, megvalósíthatóság és költségkeret alapján egyenként vizsgálnak, a jóváhagyás 1–2 munkanapot is igénybe vehet.

A közösségi költségvetés folyamata