A lakosok közösen formálhatják Balatonalmádi jövőjét
Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025-ben első alkalommal indítja el a közösségi költségvetés rendszerét. Ennek célja, hogy a város lakói aktívan részt vehessenek a helyi fejlesztések alakításában – javaslatot tehetnek, majd szavazhatnak is azokra a projektekre, amelyek közvetlenül érintik mindennapi életüket.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A közösségi költségvetés lényege, hogy az önkormányzat éves fejlesztési keretének egy részéről maguk a lakosok dönthetnek. Városrészenként – Budatava, Káptalanfüred, Almádi és Vörösberény – a közösség választja ki, milyen kisebb beruházások, infrastrukturális vagy közösségi célú fejlesztések valósuljanak meg. A 2025. évre rendelkezésre álló összeg városrészenként 2 millió forint, összesen 8 millió forint - írja a balatonalmadi.hu.
A beérkezett javaslatok adminisztrátori ellenőrzést követően kerülnek fel a honlapra. Mivel minden beadványt életszerűség, megvalósíthatóság és költségkeret alapján egyenként vizsgálnak, a jóváhagyás 1–2 munkanapot is igénybe vehet.
A közösségi költségvetés folyamata
- 2025. október 1. – október 31.: A lakosok a honlapon, előzetes regisztráció után, vagy a kijelölt intézményekben elérhető papír alapú űrlapon adhatják le ötleteiket. A megadott kategóriákban több javaslat is benyújtható.
- 2025. december 1. – december 31.: A beérkezett és jóváhagyott ötletek közül a lakosok online vagy személyesen szavazhatnak – városrészenként külön-külön.
- 2026. január végéig: A legtöbb szavazatot elnyert projektek – városrészenként a 2 millió forintos keretösszeg határáig – nyertes javaslatként kerülnek kihirdetésre, és a megvalósításuk ezt követően megkezdődik.
- 2026. május 31-ig: Az önkormányzat a legtöbb szavazatot kapott, jóváhagyott fejlesztési javaslatokat megvalósítja.