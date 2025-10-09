1 órája
Betiltják a közösségi médiát a fiataloknál egy uniós országban – mit szólnának ehhez Magyarországon?
Október végétől a 16 éven aluliak nem használhatják a közösségi médiát Görögországban – a döntés példátlan az Európai Unióban. A cél a gyerekek online védelme és a függőség visszaszorítása. A téma Magyarországon is aktuális: Veszprém vármegyében több iskola és szülői közösség is küzd a túlzott telefonhasználat hatásaival.
Az unióban elsőként Görögország tiltja be a tartalommegosztó felület használatát 16 év alatt, a Kids Wallet nevű alkalmazással, amely automatikusan blokkolja a TikTokot, az Instagramot, a Facebookot és az X-et a fiatalkorúak eszközein - írja az MTI. A közösségi média korlátozásával a következőket szeretnék elérni: megelőzni az online függőséget, a zaklatást és a káros tartalmak elérését. A rendszer nem a platformokra bízza az életkor-ellenőrzést, hanem a készülékhez köti a tiltást, ami teljes hozzáférés-megvonást jelent. Az Európai Bizottság a modell alapján egy egységes EU-rendszert tervez, amelyet 2026-tól integrálnának a digitális személyi igazolvány (eID) rendszerébe.
Sok szülő aggódik a közösségi média veszélyei miatt hazánkban is
A görög példa nem előzmény nélküli: az utóbbi hónapokban Magyarországon is felerősödött a vita arról, hogyan lehet megóvni a fiatalokat az online platformok káros hatásaitól. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) idén tavasszal indította el új médiatudatossági kampányát, amelyben a 14–18 évesek internethasználatát vizsgálják. A Digitális Jólét Program (DJP) keretében már több veszprémi iskola is részt vesz az ún. „Digitális szülő” programban, amely a szülői felügyelet és a felelős képernyőidő-kezelés fontosságát tanítja. Veszprém megyében is jelezték:
A diákok figyelme és alvási szokásai látványosan romlottak a folyamatos online jelenlét miatt. Egyes tanárok szerint a „szünet nélküli görgetés” már nemcsak szabadidős, hanem pszichológiai kérdés is.
Magyar kezdeményezések – kampány a digitális tudatosság felé
Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2025 nyarán kampányt indított a családok digitális tudatosságáért; az akció gyakorlati tanácsokkal és tájékoztatással támogatja a szülőket az online veszélyek kezelésében. Ez a megközelítés elsősorban edukációra és eszközös beállításokra épít.
A görög döntés precedens lehet: ha a modell beválik, az EU akár kötelező jelleggel is bevezetheti a gyermekvédelmi életkor-ellenőrzést. Magyarországon egyelőre jogi akadályai vannak egy általános tiltásnak, de a kérdés már az oktatási és családpolitikai szervezetek napirendjén van.
A digitális világ határai újraíródnak: Görögország lépése a gyerekek védelméről szól, de kérdéseket is felvet a szabadság és a nevelés határáról. Magyarországon – különösen Veszprém vármegyében – már most látható, hogy a szülők, tanárok és szakemberek közösen keresik a megoldást a „scroll-nemzedék” problémáira.
