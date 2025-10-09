Betiltják a közösségi médiát a fiataloknál egy uniós országban – mit szólnának ehhez Magyarországon?

Az unióban elsőként Görögország tiltja be a tartalommegosztó felület használatát 16 év alatt, a Kids Wallet nevű alkalmazással, amely automatikusan blokkolja a TikTokot, az Instagramot, a Facebookot és az X-et a fiatalkorúak eszközein - írja az MTI. A közösségi média korlátozásával a következőket szeretnék elérni: megelőzni az online függőséget, a zaklatást és a káros tartalmak elérését. A rendszer nem a platformokra bízza az életkor-ellenőrzést, hanem a készülékhez köti a tiltást, ami teljes hozzáférés-megvonást jelent. Az Európai Bizottság a modell alapján egy egységes EU-rendszert tervez, amelyet 2026-tól integrálnának a digitális személyi igazolvány (eID) rendszerébe.

Görögország lecsatlakozik – 16 év alatt tiltólistán a közösségi média

Forrás: abc.net.au

Sok szülő aggódik a közösségi média veszélyei miatt hazánkban is

A görög példa nem előzmény nélküli: az utóbbi hónapokban Magyarországon is felerősödött a vita arról, hogyan lehet megóvni a fiatalokat az online platformok káros hatásaitól. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) idén tavasszal indította el új médiatudatossági kampányát, amelyben a 14–18 évesek internethasználatát vizsgálják. A Digitális Jólét Program (DJP) keretében már több veszprémi iskola is részt vesz az ún. „Digitális szülő” programban, amely a szülői felügyelet és a felelős képernyőidő-kezelés fontosságát tanítja. Veszprém megyében is jelezték: