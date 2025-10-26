Beugrató kérdés a KRESZ-vizsgán – Elsőbbséget kell adnod ebben a szituációban?

KRESZ-teszt: A képen egy lakott területen belüli útszakasz látható, ahol az A jelű autóbusz a buszmegállóból szeretne elindulni, miközben a B jelű sárga autó mögötte halad el. A KRESZ-teszt azt kérdezi: hogyan köteles a személyautó vezetője lehetővé tenni a busz elindulását?

Forrás: KRESZ TV

A: Itt az autóbusz segítség nélkül is be tud kapcsolódni a forgalomba.

B: Akár hirtelen fékezéssel is.

C: Lassítással, szükség esetén megállással.

A KRESZ-teszt megoldása

A KRESZ szerint a buszsofőrnek csak akkor van elsőbbsége, ha az elindulással sávot vált, vagyis, ha ki kell húzódnia a forgalmi sávba. Ebben a helyzetben azonban az autóbusz nem vált sávot, hanem a saját sávjában maradva indul el, ezért a személygépkocsi nem köteles megállni vagy lassítani miatta, ha ezzel a forgalmat akadályozná. A sofőr természetesen figyelmesen kell haladjon, de a busz nem élvez automatikus elsőbbséget. Tehát a helyes megoldás: A.