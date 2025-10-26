október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

36 perce

Beugrató kérdés a KRESZ-vizsgán – Elsőbbséget kell adnod ebben a szituációban?

Címkék#kresz teszt#útszakasz#segítség#személyautó#autóbusz

Sokan hibáznak ezen a kérdésen a KRESZ-vizsgán. A busz indexel, a sárga autó közeledik – meg kell állnia a sofőrnek, vagy nyugodtan továbbhaladhat?

KRESZ-teszt: A képen egy lakott területen belüli útszakasz látható, ahol az A jelű autóbusz a buszmegállóból szeretne elindulni, miközben a B jelű sárga autó mögötte halad el. A KRESZ-teszt azt kérdezi: hogyan köteles a személyautó vezetője lehetővé tenni a busz elindulását?

KRESZ-teszt: A „B” jelű autó vezetője milyen módon köteles segíteni az „A” jelű busz elindulását?
KRESZ-teszt: a B jelű autó vezetője milyen módon köteles segíteni az A jelű busz elindulását?
Forrás: KRESZ TV

KRESZ-teszt: a B jelű autó vezetője milyen módon köteles segíteni az A jelű busz elindulását?

A: Itt az autóbusz segítség nélkül is be tud kapcsolódni a forgalomba.
B: Akár hirtelen fékezéssel is.
C: Lassítással, szükség esetén megállással.

A KRESZ-teszt megoldása

A KRESZ szerint a buszsofőrnek csak akkor van elsőbbsége, ha az elindulással sávot vált, vagyis, ha ki kell húzódnia a forgalmi sávba. Ebben a helyzetben azonban az autóbusz nem vált sávot, hanem a saját sávjában maradva indul el, ezért a személygépkocsi nem köteles megállni vagy lassítani miatta, ha ezzel a forgalmat akadályozná. A sofőr természetesen figyelmesen kell haladjon, de a busz nem élvez automatikus elsőbbséget. Tehát a helyes megoldás: A.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu