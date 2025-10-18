Ha ez a KRESZ-teszt nem megy, gyalogosként is megbuktál

Gyalogosként elsődlegesen a járdán kell közlekedned, ahol van, de ha csak gyalogút vagy gyalog- és kerékpárút áll rendelkezésre, ott is biztonságosan haladhatsz. Ha ezek nincsenek, az úttest szélén vagy az útpadkán kell közlekedni. Lakott területen a menetirány szerinti bal oldalon, lakott területen kívül mindig a járműforgalommal szemben haladj a biztonság érdekében. KRESZ-teszt mindenkinek: gyalogosoknak, autósoknak és minden jármű vezetőjének. Gyalogosként te ismered a rád vonatkozó szabályokat? Tudod a helyes választ erre a kérdésre: Szabályosan közlekedik két gyalogos az úttest szélén, ha egymás mellett sétálnak?

KRESZ-teszt: Szabályosan közlekedik-e két gyalogos az úttest szélén, ha egymás mellett sétálnak?

Forrás: AI generated/Canva

Képzeljük el a helyzetet: egy keskeny vidéki úton két ember sétál egymás mellett. Az egyik az út szélén, a másik tőle beljebb, az úttest szélétől kicsit beljebb halad. A forgalom nem nagy, de időnként autók is elhaladnak. A legtöbben ilyenkor nem is gondolnák, hogy a baráti beszélgetés közbeni séta – ami teljesen ártatlannak tűnik.

A közlekedési szabályok egyértelműen meghatározzák, hogyan közlekedhet a gyalogos ott, ahol nincs járda. Ha a gyalogosok csak az úttesten tudnak haladni, akkor lakott területen a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül pedig szintén csak a menetirány szerinti bal oldalon közlekedhetnek, hogy mindig láthassák a közeledő járműveket, és szükség esetén időben félre tudjanak lépni. De vajon mehet-e két ember egymás mellett ilyen helyzetben?