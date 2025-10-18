1 órája
Ha ez a KRESZ-teszt nem megy, gyalogosként is megbuktál
Sokan úgy gondolják, hogy a KRESZ csak az autósokra és biciklisekre vonatkozik, pedig a gyalogosokra is számos szabály érvényes. Vannak olyan helyzetek, amikor egy apró figyelmetlenség vagy rossz beidegződés nemcsak balesetveszélyt okozhat, hanem szabályszegésnek is számít. Ilyen például az, amikor valaki az úttest szélén gyalogol.
Gyalogosként elsődlegesen a járdán kell közlekedned, ahol van, de ha csak gyalogút vagy gyalog- és kerékpárút áll rendelkezésre, ott is biztonságosan haladhatsz. Ha ezek nincsenek, az úttest szélén vagy az útpadkán kell közlekedni. Lakott területen a menetirány szerinti bal oldalon, lakott területen kívül mindig a járműforgalommal szemben haladj a biztonság érdekében. KRESZ-teszt mindenkinek: gyalogosoknak, autósoknak és minden jármű vezetőjének. Gyalogosként te ismered a rád vonatkozó szabályokat? Tudod a helyes választ erre a kérdésre: Szabályosan közlekedik két gyalogos az úttest szélén, ha egymás mellett sétálnak?
Képzeljük el a helyzetet: egy keskeny vidéki úton két ember sétál egymás mellett. Az egyik az út szélén, a másik tőle beljebb, az úttest szélétől kicsit beljebb halad. A forgalom nem nagy, de időnként autók is elhaladnak. A legtöbben ilyenkor nem is gondolnák, hogy a baráti beszélgetés közbeni séta – ami teljesen ártatlannak tűnik.
A közlekedési szabályok egyértelműen meghatározzák, hogyan közlekedhet a gyalogos ott, ahol nincs járda. Ha a gyalogosok csak az úttesten tudnak haladni, akkor lakott területen a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül pedig szintén csak a menetirány szerinti bal oldalon közlekedhetnek, hogy mindig láthassák a közeledő járműveket, és szükség esetén időben félre tudjanak lépni. De vajon mehet-e két ember egymás mellett ilyen helyzetben?
Sokan azt hiszik, hogy amíg nem akadályozzák a forgalmat, ez teljesen szabályos. Valójában azonban ez nem így van. A KRESZ nemcsak az irányt, hanem az elhelyezkedést is szabályozza.
Tehát a kérdés, amire a választ sokan elrontják:
Szabályosan közlekedik két gyalogos az úttest szélén, ha egymás mellett sétálnak? A lehetséges válaszok:
- Igen, ha a menetirány szerinti bal oldalon közlekednek
- Nem, az úttest szélén csak egy sorban szabad közlekedni
- Igen, mert egymás mellett maximum két gyalogos közlekedhet így
A KRESZ-teszt helyes válasza:
- Nem, az úttest szélén csak egy sorban szabad közlekedni
Ez azt jelenti, hogy ha két gyalogos egymás mellett sétál az úttesten, akár beszélgetés közben, máris szabályt szeg. A járművezetőnek ilyenkor nehezebb kikerülni őket, és egy rossz mozdulat is komoly balesethez vezethet.
Legközelebb, ha barátoddal vagy családtagoddal sétálsz ott, ahol nincs járda, inkább egymás mögött haladjatok – így biztonságban maradtok, és a szabályokat is betartjátok.
