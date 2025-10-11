október 11., szombat

A KRESZ-kérdés, amin a sofőrök 90 százaléka elvérzik – te benne vagy a maradék 10-ben?

Címkék#áthaladás#áthaladási sorrend#kérdés#kresz-teszt#szabály

Egy motoros, egy autós és egy gyalogos találkozik egy kereszteződésben. Nem, ez nem egy vicc kezdete, hanem egy igazi KRESZ-fejtörő, amin a sofőrök többsége elvérzik. Első ránézésre egyszerűnek tűnik: mindenki csak menne a maga útján, mégis pillanatok alatt káosz lehet a dologból.

Titzl Vivien

A motoros érkezik lendületesen, a gyalogos bizonytalanul nézelődik, az autós pedig ott toporog a tábla előtt, miközben azon gondolkodik, hogy vajon most neki kéne-e előbb elindulnia, vagy inkább várjon még. Ha jól megnézed a helyzetet, azonnal látni fogod, miért ez az egyik legtrükkösebb KRESZ-teszt.

Becsapós KRESZ-teszt: te tudod a helyes sorrendet? 
Forrás: Érdekesmagazin

A gyalogos (B) készült átkelni az úton. Mögötte ott a C jelzésű motoros, aki balra kanyarodva haladna tovább, és a kék autó (A), ami szintén balra szeretne kanyarodni. A tét nem kicsi: ha rosszul döntesz, a való életben baleset lehet belőle.

Gondold végig, ki indulhat el először!

  1. A motoros, mert gyorsabban halad?
  2. Az autós, mert csak befordulna egy kis mozdulattal?
  3. Vagy a gyalogos, mert a gyalogosnak mindig elsőbbsége van?

A helyzet nem olyan egyértelmű, mint amilyennek tűnik. Sok vizsgázó automatikusan a gyalogosra voksol, pedig nem mindig ő a „király” az úton. A KRESZ szabályai itt is pontosan meghatározzák, ki mikor léphet, de ezt csak az tudja helyesen megítélni, aki figyeli a részleteket: a táblákat, az útvonalakat és a közlekedési helyzet logikáját.

Tegyük hozzá: ez a feladvány nemcsak a tanulóvezetőknek okoz fejfájást. Sok rutinos sofőr is bizonytalan lenne, ha egyszerre találkozna ezzel a hármassal a forgalomban. Az egyik sietne, a másik kivárna, a harmadik meg csak reménykedik, hogy valaki majd int, hogy „mehetsz”. Pedig a megoldás ott van a szemünk előtt – csak észre kell venni. Aki figyelmesen átnézi a képet, kiszúrhatja a legfontosabb jelet, ami mindent eldönt. Egy tábla, ami pontosan megmondja, kié az elsőbbség.

Mielőtt lejjebb görgetsz, próbáld meg fejben eldönteni, milyen sorrendben haladnak el a résztvevők! Ha sikerül eltalálnod, simán átmentél volna a vizsgán.

Ez a szituáció egyébként igazi KRESZ-klasszikus: apróságnak tűnik, mégis ez az a feladat, amin a legtöbben hibáznak. Egy pillanatnyi bizonytalanság, egy rossz feltételezés, és máris borul a sorrend. A közlekedésben viszont nincs „majdnem jó” – csak jó, vagy balesetveszélyes választás van.

És most jöjjön a KRESZ-teszt megoldása!

A helyes megfejtés pedig nem más, mint: C – A – B.
Ahogyan a képen is látható, a motoros (C) a főútvonalról érkezik, ezért neki jár az elsőbbség, így ő halad át elsőnek. Ezután következik az A jelzésű autó, majd végül a B jelzésű gyalogos.

Az érdekesség, hogy az autó és a gyalogos bizonyos esetekben egyszerre is haladhatnak. Például ha a gyalogos az autó mögött kel át, vagy ha az autó olyan irányba fordul, ahol nem keresztezik egymás útját.

Legközelebb, ha hasonló helyzetbe kerülsz, jusson eszedbe ez a kép. A közlekedésben nem a gyorsaság számít, hanem az, hogy tudod-e, mikor vagy te a soros.

