A KRESZ-kérdés, amin a sofőrök 90 százaléka elvérzik – te benne vagy a maradék 10-ben?

A motoros érkezik lendületesen, a gyalogos bizonytalanul nézelődik, az autós pedig ott toporog a tábla előtt, miközben azon gondolkodik, hogy vajon most neki kéne-e előbb elindulnia, vagy inkább várjon még. Ha jól megnézed a helyzetet, azonnal látni fogod, miért ez az egyik legtrükkösebb KRESZ-teszt.

Becsapós KRESZ-teszt: te tudod a helyes sorrendet?

Forrás: Érdekesmagazin

A gyalogos (B) készült átkelni az úton. Mögötte ott a C jelzésű motoros, aki balra kanyarodva haladna tovább, és a kék autó (A), ami szintén balra szeretne kanyarodni. A tét nem kicsi: ha rosszul döntesz, a való életben baleset lehet belőle.

Gondold végig, ki indulhat el először! A motoros, mert gyorsabban halad? Az autós, mert csak befordulna egy kis mozdulattal? Vagy a gyalogos, mert a gyalogosnak mindig elsőbbsége van?

A helyzet nem olyan egyértelmű, mint amilyennek tűnik. Sok vizsgázó automatikusan a gyalogosra voksol, pedig nem mindig ő a „király” az úton. A KRESZ szabályai itt is pontosan meghatározzák, ki mikor léphet, de ezt csak az tudja helyesen megítélni, aki figyeli a részleteket: a táblákat, az útvonalakat és a közlekedési helyzet logikáját.

Tegyük hozzá: ez a feladvány nemcsak a tanulóvezetőknek okoz fejfájást. Sok rutinos sofőr is bizonytalan lenne, ha egyszerre találkozna ezzel a hármassal a forgalomban. Az egyik sietne, a másik kivárna, a harmadik meg csak reménykedik, hogy valaki majd int, hogy „mehetsz”. Pedig a megoldás ott van a szemünk előtt – csak észre kell venni. Aki figyelmesen átnézi a képet, kiszúrhatja a legfontosabb jelet, ami mindent eldönt. Egy tábla, ami pontosan megmondja, kié az elsőbbség.

Mielőtt lejjebb görgetsz, próbáld meg fejben eldönteni, milyen sorrendben haladnak el a résztvevők! Ha sikerül eltalálnod, simán átmentél volna a vizsgán.