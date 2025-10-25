3 órája
Ezen a KRESZ-kérdésen elbukik a legtöbb vizsgázó – te tudod, ki mehet át először?
Egyszerűnek tűnik, mégis sokan hibáznak ezen a kérdésen a KRESZ-vizsgán. Három autó, egy STOP-tábla, és egy látszólag egyértelmű helyzet – de vajon mi a helyes áthaladási sorrend?
KRESZ-teszt: A képen egy útkereszteződés látható, ahol három jármű (A, B, C) közelít egyszerre. Az egyiknél STOP-tábla, a másik kettő pedig egyenrangú úton érkezik. Az ilyen forgalmi helyzeteknél a KRESZ elsőbbségadási szabályai döntik el, ki haladhat el elsőként.
A C jelű kék autó balra kanyarodik, a B jelű sárga balra, az A jelű ezüst pedig egyenesen szeretne továbbmenni. Itt nemcsak az irány, hanem a jelzőtábla is meghatározó.
KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben az útkereszteződésben?
A: A – C – B
B: C – B – A
C: A – B – C
A STOP-tábla miatt B járműnek meg kell állnia, és elsőbbséget kell adnia mindkét irányból érkezőnek. A C jármű kanyarodik ugyan, de neki nincs elsőbbségadási kötelezettsége, így ő haladhat el elsőként. Miután C elment, B következik, aki a megállás után folytathatja útját. A jármű csak ezután indulhat, mivel útvonala keresztezi a másik kettőét. Tehát a KRESZ-teszt helyes válasza: A, azaz A – C – B áthaladási sorrend.
Ha ez a KRESZ-teszt nem megy, gyalogosként is megbuktál
A KRESZ-kérdés, amin a legtöbben elbuknak – Te tudod a választ?