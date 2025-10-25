Ezen a KRESZ-kérdésen elbukik a legtöbb vizsgázó – te tudod, ki mehet át először?

KRESZ-teszt: A képen egy útkereszteződés látható, ahol három jármű (A, B, C) közelít egyszerre. Az egyiknél STOP-tábla, a másik kettő pedig egyenrangú úton érkezik. Az ilyen forgalmi helyzeteknél a KRESZ elsőbbségadási szabályai döntik el, ki haladhat el elsőként.

KRESZ-teszt: Mi a helyes áthaladási sorrend ebben az útkereszteződésben?

Forrás: KRESZ TV

A C jelű kék autó balra kanyarodik, a B jelű sárga balra, az A jelű ezüst pedig egyenesen szeretne továbbmenni. Itt nemcsak az irány, hanem a jelzőtábla is meghatározó.

A: A – C – B

B: C – B – A

C: A – B – C

A STOP-tábla miatt B járműnek meg kell állnia, és elsőbbséget kell adnia mindkét irányból érkezőnek. A C jármű kanyarodik ugyan, de neki nincs elsőbbségadási kötelezettsége, így ő haladhat el elsőként. Miután C elment, B következik, aki a megállás után folytathatja útját. A jármű csak ezután indulhat, mivel útvonala keresztezi a másik kettőét. Tehát a KRESZ-teszt helyes válasza: A, azaz A – C – B áthaladási sorrend.