október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz, becsapós!

1 órája

A KRESZ-kérdés, amin a legtöbben elbuknak – Te tudod a választ?

Címkék#főútvonal#KRESZ#mopedautó#szabály

Aki valaha készült KRESZ-vizsgára, pontosan tudja: nem elég jól vezetni, a teszten sokszor olyan csavaros kérdések várják a tanulókat, amelyek elsőre teljesen egyértelműnek tűnnek – aztán kiderül, hogy a józan ész és a hivatalos szabályok bizony nem mindig találkoznak.

Titzl Vivien

Pontosan ilyen ez a KRESZ-teszt is, amely most rengeteg vitát váltott ki: mopedautóval lehet-e hátramenetet végezni főútvonalon? Első hallásra mindenki rávág valamit, de a KRESZ világában nem mindig az a jó válasz, ami logikusnak tűnik.

KRESZ-teszt: Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon?
KRESZ-teszt: Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon?
Forrás: www.autonavigator.hu

A mopedautók, ezek a kis négykerekű „mini autók”, egyre népszerűbbek Magyarországon. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy jogilag nem számítanak valódi autónak – a KRESZ szerint a segédmotoros kerékpárok közé sorolják őket. Ez a besorolás pedig azt jelenti, hogy több szabály másképp vonatkozik rájuk, mint egy hagyományos személygépkocsira.

És itt jön a csavar: amit egy átlagos autóval tilos, az mopedautóval lehet, hogy mégis megengedett – vagy épp fordítva! Éppen ezért a vizsgázók többsége itt bizony elvérzik. Az ember ugyanis abból indul ki, amit a saját vezetési tapasztalata mond, de a vizsgán nem ez számít, hanem a pontos jogi szöveg.

Ez a kérdés igazi klasszikus csapda: sok tanuló sofőr gondolja úgy, hogy a biztonság mindenek felett, ezért a főútvonalon bizonyos manőverek szóba sem jöhetnek. Mások viszont emlékeznek rá, hogy a KRESZ külön kategóriát csinált a mopedautóknak, és épp ezért más logika mentén kell gondolkodni.

A teszten így sokszor pont azok hasalnak el, akik túl magabiztosak. És még a tapasztalt vezetők között is óriási a megosztottság: egy gyors online felmérésben például tízből heten rosszul tippelték meg a helyes választ!

A nagy KRESZ-teszt: te átmész a vizsgán?

Most rajtad a sor: szerinted mit mond a KRESZ? Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon, vagy szigorúan tilos? Szavazz, és derüljön ki, hogy te azok közé tartozol-e, akik átlátják a trükkös szabályokat – vagy te is bedőlsz ennek a hírhedt KRESZ-csapdának!

 

A KRESZ 33. § (1) kimondja, hogy járművel – így mopedautóval is – hátramenetet lehet végezni, amennyiben ezzel nem akadályozzuk vagy veszélyeztetjük a közlekedést. A főútvonalon sincs tiltva, feltéve hogy a manőver rövid ideig tart, biztonságosan kivitelezhető, és nem jelent veszélyt másokra.

A tiltás csak meghatározott helyekre vonatkozik: autópálya, autóút, vasúti átjáró, egyirányú forgalmú út, illetve körforgalom. Ezeken kívül – tehát főútvonalon is – a hátramenet szabályosan végrehajtható.

Ezért a helyes válasz: igen, mopedautóval lehet hátramenetet végezni főútvonalon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu