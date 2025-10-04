1 órája
A KRESZ-kérdés, amin a legtöbben elbuknak – Te tudod a választ?
Aki valaha készült KRESZ-vizsgára, pontosan tudja: nem elég jól vezetni, a teszten sokszor olyan csavaros kérdések várják a tanulókat, amelyek elsőre teljesen egyértelműnek tűnnek – aztán kiderül, hogy a józan ész és a hivatalos szabályok bizony nem mindig találkoznak.
Pontosan ilyen ez a KRESZ-teszt is, amely most rengeteg vitát váltott ki: mopedautóval lehet-e hátramenetet végezni főútvonalon? Első hallásra mindenki rávág valamit, de a KRESZ világában nem mindig az a jó válasz, ami logikusnak tűnik.
A mopedautók, ezek a kis négykerekű „mini autók”, egyre népszerűbbek Magyarországon. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy jogilag nem számítanak valódi autónak – a KRESZ szerint a segédmotoros kerékpárok közé sorolják őket. Ez a besorolás pedig azt jelenti, hogy több szabály másképp vonatkozik rájuk, mint egy hagyományos személygépkocsira.
És itt jön a csavar: amit egy átlagos autóval tilos, az mopedautóval lehet, hogy mégis megengedett – vagy épp fordítva! Éppen ezért a vizsgázók többsége itt bizony elvérzik. Az ember ugyanis abból indul ki, amit a saját vezetési tapasztalata mond, de a vizsgán nem ez számít, hanem a pontos jogi szöveg.
Ez a kérdés igazi klasszikus csapda: sok tanuló sofőr gondolja úgy, hogy a biztonság mindenek felett, ezért a főútvonalon bizonyos manőverek szóba sem jöhetnek. Mások viszont emlékeznek rá, hogy a KRESZ külön kategóriát csinált a mopedautóknak, és épp ezért más logika mentén kell gondolkodni.
A teszten így sokszor pont azok hasalnak el, akik túl magabiztosak. És még a tapasztalt vezetők között is óriási a megosztottság: egy gyors online felmérésben például tízből heten rosszul tippelték meg a helyes választ!
A nagy KRESZ-teszt: te átmész a vizsgán?
Most rajtad a sor: szerinted mit mond a KRESZ? Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon, vagy szigorúan tilos? Szavazz, és derüljön ki, hogy te azok közé tartozol-e, akik átlátják a trükkös szabályokat – vagy te is bedőlsz ennek a hírhedt KRESZ-csapdának!
Szinte mindenki elrontja ezt a KRESZ-tesztet! Te tudod a megoldást?
A KRESZ 33. § (1) kimondja, hogy járművel – így mopedautóval is – hátramenetet lehet végezni, amennyiben ezzel nem akadályozzuk vagy veszélyeztetjük a közlekedést. A főútvonalon sincs tiltva, feltéve hogy a manőver rövid ideig tart, biztonságosan kivitelezhető, és nem jelent veszélyt másokra.
A tiltás csak meghatározott helyekre vonatkozik: autópálya, autóút, vasúti átjáró, egyirányú forgalmú út, illetve körforgalom. Ezeken kívül – tehát főútvonalon is – a hátramenet szabályosan végrehajtható.
Ezért a helyes válasz: igen, mopedautóval lehet hátramenetet végezni főútvonalon.