A KRESZ-kérdés, amin a legtöbben elbuknak – Te tudod a választ?

Pontosan ilyen ez a KRESZ-teszt is, amely most rengeteg vitát váltott ki: mopedautóval lehet-e hátramenetet végezni főútvonalon? Első hallásra mindenki rávág valamit, de a KRESZ világában nem mindig az a jó válasz, ami logikusnak tűnik.

KRESZ-teszt: Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon?

Forrás: www.autonavigator.hu

A mopedautók, ezek a kis négykerekű „mini autók”, egyre népszerűbbek Magyarországon. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy jogilag nem számítanak valódi autónak – a KRESZ szerint a segédmotoros kerékpárok közé sorolják őket. Ez a besorolás pedig azt jelenti, hogy több szabály másképp vonatkozik rájuk, mint egy hagyományos személygépkocsira.

És itt jön a csavar: amit egy átlagos autóval tilos, az mopedautóval lehet, hogy mégis megengedett – vagy épp fordítva! Éppen ezért a vizsgázók többsége itt bizony elvérzik. Az ember ugyanis abból indul ki, amit a saját vezetési tapasztalata mond, de a vizsgán nem ez számít, hanem a pontos jogi szöveg.

Ez a kérdés igazi klasszikus csapda: sok tanuló sofőr gondolja úgy, hogy a biztonság mindenek felett, ezért a főútvonalon bizonyos manőverek szóba sem jöhetnek. Mások viszont emlékeznek rá, hogy a KRESZ külön kategóriát csinált a mopedautóknak, és épp ezért más logika mentén kell gondolkodni.

A teszten így sokszor pont azok hasalnak el, akik túl magabiztosak. És még a tapasztalt vezetők között is óriási a megosztottság: egy gyors online felmérésben például tízből heten rosszul tippelték meg a helyes választ!

A nagy KRESZ-teszt: te átmész a vizsgán?

Most rajtad a sor: szerinted mit mond a KRESZ? Végezhet-e hátramenetet egy mopedautó főútvonalon, vagy szigorúan tilos? Szavazz, és derüljön ki, hogy te azok közé tartozol-e, akik átlátják a trükkös szabályokat – vagy te is bedőlsz ennek a hírhedt KRESZ-csapdának!