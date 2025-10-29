2 órája
Megható bakonyi történet – Bajba keverte kis gazdiját a kutyus, aztán aggódott érte
Kutyasétáltatás közben került életveszélyes helyzetbe egy kamasz lány a Bakonyban. Rendőrségi akciónak, a gyors mentésnek köszönhetően jól végződött kutya és gazdija kalandja, amiről újabb részletek derültek ki.
A bakonyi gödörbe esett lány esetéről a Veszprém vármegyei rendőrség a közösségi felületén számolt be, ugyanis zirci rendőrök húzták ki a vízből. A rendőrségi akcióról, a mentésről már írtunk, most az is kiderült, hogy a 15 éves kamasz, aki a kutyáját akarta megmenteni, amikor bajba került, Csillagot követte az építési területre. Az eset megható, a kutya és gazdija közti kötelékről szóló részleteit a Zirci Mentőállomás tette közzé.
Kutya és gazdi megható kapcsolata
Először bajba keverte kis gazdiját a kutya, aztán hűségesen kísérte a mentőautóhoz. Azt már megírtuk, hogy hétfőn este kutyasétáltatás közben szaladt el a kamasz kedvence, Csillag. A lány követte a gödörhöz, amiből ki is tudta menteni az ebet, ám közben belecsúszott a vízzel félig teli aknába. Életveszélybe került. Nagyon fázott, nem tudott kimászni, mert sáros volt az árok oldala. Nagymamája hívta a rendőrséget.
A Bakonyban bajba jutott kamasz a rendőrség tájékoztatása szerint szerencsére nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.
A kutyáját kimentette a lány, de ő bent maradt a vízzel teli bakonyi gödörben (helyszíni videó)Hősies mentőakció, hős zirci rendőrök.
Zirciek a mentésnél, rendőrök, mentők
A Zirci Mentőállomás tájékoztatása szerint egységüket is a helyszínre hívták. Ott derült ki a mentők számára, hogy először Csillag kutyus esett bele a gödörbe. Gazdija próbálta kihúzni, de közben ő is belecsúszott a vízbe.
Mire esetkocsink a helyszínre ért, a rendőrök kimentették a kislányt és a megrémült négylábút is
– írták a mentők.
Az szintén kiderült a mentők tájékoztatásából, hogy a gyermek teste erősen lehűlt, ezért vizes ruháit levették róla, betakarták, izolálták, és folyadékterápiaként meleg infúziót kapott. A veszprémi kórházba vitték, de a leírtak szerint a mentőautó mellett előtte még Csillag is megbizonyosodhatott róla, hogy a gazdija is jól van.
Mielőbbi felépülést kívánunk a lánynak!
