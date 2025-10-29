Megható bakonyi történet – Bajba keverte kis gazdiját a kutyus, aztán aggódott érte

A bakonyi gödörbe esett lány esetéről a Veszprém vármegyei rendőrség a közösségi felületén számolt be, ugyanis zirci rendőrök húzták ki a vízből. A rendőrségi akcióról, a mentésről már írtunk, most az is kiderült, hogy a 15 éves kamasz, aki a kutyáját akarta megmenteni, amikor bajba került, Csillagot követte az építési területre. Az eset megható, a kutya és gazdija közti kötelékről szóló részleteit a Zirci Mentőállomás tette közzé.

Kutya és gazdija, a hűséges kötelék. Egy 15 éves kamasz került bajba, mert kutyusát akarta megmenteni. Amikor a lányt a mentőbe tették, Csillag aggódóan nézte.

Kutya és gazdi megható kapcsolata

Először bajba keverte kis gazdiját a kutya, aztán hűségesen kísérte a mentőautóhoz. Azt már megírtuk, hogy hétfőn este kutyasétáltatás közben szaladt el a kamasz kedvence, Csillag. A lány követte a gödörhöz, amiből ki is tudta menteni az ebet, ám közben belecsúszott a vízzel félig teli aknába. Életveszélybe került. Nagyon fázott, nem tudott kimászni, mert sáros volt az árok oldala. Nagymamája hívta a rendőrséget.

A Bakonyban bajba jutott kamasz a rendőrség tájékoztatása szerint szerencsére nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.