2 órája
Már lehet nevezni az év kutyabarát helyét kereső versenyre
Egy hónapon át minden kutyabarát szállás, étterem és üzlet bemutathatja szolgáltatását a gazdiknak. A kampány lehetőséget ad arra, hogy a kutyabarát helyek széles körben ismertté váljanak.
Az ország kutyabarát szolgáltatásait összegyűjtő portál, a kutyabarat.hu, 12. éve rendezi meg az Év Kutyabarát Helye kampányt. A kampányban részt vevő szállások, éttermek, vendéglátóhelyek, üzletek és munkahelyek lehetőséget kapnak, hogy egy hónapon át bemutassák kutyabarát szolgáltatásaikat, és ezzel erősítsék jelenlétüket a kutyás közösségben – írja a turizmus.com.
Kutyabarát szolgáltatások
A kampány célja, hogy elismerést kapjanak azok a vállalkozások, amelyek felismerik: a kutya családtag, akivel az emberek minél több időt szeretnének eltölteni. Legyen szó nyaralásról, éttermi vacsoráról vagy vásárlásról, a kutyabarát szolgáltatások bővülő kínálata hozzájárul a felelős kutyatartás népszerűsítéséhez és a kutyás társadalom fejlődéséhez.
Az alapító, Sziládi-Kovács Tibor elmondta, hogy a kampány résztvevői egyszerre képviselnek egy fontos társadalmi ügyet és élhetnek kiemelkedő marketing- és üzleti lehetőségekkel, hiszen az ország közel egyharmadát, 3 millió embert szólíthatják meg, és mutathatják meg kutyabarát hozzáállásukat.
Az Év Kutyabarát Helye díjazottjai különleges, egyedülálló elismerést kapnak, amely kiemelt szerepet kaphat marketingtevékenységükben, és hozzájárulhat üzleti eredményeik növeléséhez.
Nevezhető kategóriák:
- Étterem
- Kávézó/cukrászda
- Szálloda
- Panzió / Vendégház
- Munkahely
- Üzlet/bolt
A nevezés és a szavazás, illetve további információ a azevkutyabarathelye.hu oldalon található.
A kutyabarát vendéglátás egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen éttermek és kávézók is igyekeznek kedvező környezetet biztosítani a gazdiknak és négylábú kedvenceiknek. Korábban bemutattuk a Gault&Millau legjobb Veszprém vármegyei éttermeit, a most induló Év Kutyabarát Helye kampány pedig a kutyabarát vendéglátóhelyeket helyezi középpontba.
