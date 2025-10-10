Már lehet nevezni az év kutyabarát helyét kereső versenyre

Az ország kutyabarát szolgáltatásait összegyűjtő portál, a kutyabarat.hu, 12. éve rendezi meg az Év Kutyabarát Helye kampányt. A kampányban részt vevő szállások, éttermek, vendéglátóhelyek, üzletek és munkahelyek lehetőséget kapnak, hogy egy hónapon át bemutassák kutyabarát szolgáltatásaikat, és ezzel erősítsék jelenlétüket a kutyás közösségben – írja a turizmus.com.

A kutyabarát vendéglátás népszerűsége egyre nő, egyre több étterem és kávézó kínál kedvező környezetet a gazdik és kutyáik számára

Forrás: pexels

Kutyabarát szolgáltatások

A kampány célja, hogy elismerést kapjanak azok a vállalkozások, amelyek felismerik: a kutya családtag, akivel az emberek minél több időt szeretnének eltölteni. Legyen szó nyaralásról, éttermi vacsoráról vagy vásárlásról, a kutyabarát szolgáltatások bővülő kínálata hozzájárul a felelős kutyatartás népszerűsítéséhez és a kutyás társadalom fejlődéséhez.

Az alapító, Sziládi-Kovács Tibor elmondta, hogy a kampány résztvevői egyszerre képviselnek egy fontos társadalmi ügyet és élhetnek kiemelkedő marketing- és üzleti lehetőségekkel, hiszen az ország közel egyharmadát, 3 millió embert szólíthatják meg, és mutathatják meg kutyabarát hozzáállásukat.

Az Év Kutyabarát Helye díjazottjai különleges, egyedülálló elismerést kapnak, amely kiemelt szerepet kaphat marketingtevékenységükben, és hozzájárulhat üzleti eredményeik növeléséhez.

Nevezhető kategóriák:

Étterem

Kávézó/cukrászda

Szálloda

Panzió / Vendégház

Munkahely

Üzlet/bolt

A nevezés és a szavazás, illetve további információ a azevkutyabarathelye.hu oldalon található.

A kutyabarát vendéglátás egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen éttermek és kávézók is igyekeznek kedvező környezetet biztosítani a gazdiknak és négylábú kedvenceiknek. Korábban bemutattuk a Gault&Millau legjobb Veszprém vármegyei éttermeit, a most induló Év Kutyabarát Helye kampány pedig a kutyabarát vendéglátóhelyeket helyezi középpontba.