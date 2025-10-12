október 12., vasárnap

Kutyaparadicsom lett a felsőörsi pincészet

31 perce

Így telt az I. Kutyás Fesztivál a Poccában (+ galéria)

Címkék#kutyás fesztivál#felsőörs#program

Vasárnap rendezték meg Felsőörsön, a Pocca pincénél az első kutyás fesztivált. A nap folyamán a kutyabarátok és kedvenceik változatos programokkal találkozhattak, és igazán emlékezetes élményekkel gazdagodtak.

Szilas Lilla

A PUMI Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ és a Pocca Pince közös szervezésében igazi kutyapardicsommá alakult át a felsőörsi pincészet. A rendezvény célja az volt, hogy egy napra a közösség, a felelős állattartás és a vidám szórakozás álljon a középpontban.

Kutyaparadicsommá alakult át a felsőörsi pincészet
Kutyaparadicsommá alakult át a felsőörsi pincészet
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Kutyatartók fesztiválja Felsőörsön

A napsütéses őszi időben a résztvevők különféle programok közül válogathattak: egyaránt kínáltak szórakoztató játékokat a gazdiknak és ügyességi megmérettetéseket a kutyáknak.

A kutyás fesztiválra kilátogatók lelkesek és nyitottak voltak: a kutyák és gazdáik együtt töltötték a napot, új barátságokat kötöttek, tapasztalatokat cseréltek. A résztvevők között családok is képviseltették magukat szép számban, hiszen a programokat főként gyerekekkel és kutyákkal együtt lehetett élvezni.

Így telt az I. Kutyás Fesztivál a Poccában

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

