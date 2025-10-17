Állatvédelem és közösségépítés: ingyenes kutyás séta Veszprémben

A Veszprémben élők és a kutyabarátok számára izgalmas eseményre kerül sor 2025. október 19-én: a „KUTYÁS SÉTA VESZPRÉMBEN” ingyenes, de előregisztrációhoz kötött rendezvényt az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozata a Veszprém Vármegyei Polgárőr Szövetséggel együttműködve szervezi. Az esemény főtámogatója a Közös Ügyünk Az Állatvédelem Alapítvány és a PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központ.

Veszprémben 2025. október 19-én ingyenes „Kutyás Séta” várja a kutyabarátokat és a családokat, ahol felelős állattartás, állatvédelem, örökbefogadás és polgárőri bemutatók is szerepelnek a programban.

Kutyás séta az állatvédelem jegyében

A rendezvény célja többirányú: egyrészt a felelős állattartás népszerűsítése, másrészt a polgárőrség és a civil szervezetek közötti állatvédelmi kapcsolatok erősítése, valamint a sport és mozgás kultúrájának támogatása. Az esemény sajtónyilvános, és minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időpont és helyszín

Az esemény 2025. október 19-én, vasárnap 9.30 és 13:00 óra között kerül megrendezésre a PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központban (8200 Veszprém, 0393/1 hrsz.). A részvétel regisztrációhoz kötött, amely 2025. október 17-én 16:00 óráig lehetséges.