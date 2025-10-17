Állatvédelem és közösségépítés: ingyenes kutyás séta Veszprémben

október 17., péntek

Címkék#Közös Ügyünk Az Állatvédelem Alapítvány#PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központ#örökbefogadás#séta#esemény#Országos Polgárőr Szövetség#kutya#program

A kutyabarátok és a családok számára egy különleges programmal készülnek Veszprémben: a polgárőrség és civil szervezetek közös kezdeményezésében a felelős állattartás népszerűsítése kerül a fókuszba. Az esemény célja, hogy a résztvevők aktívan, mozgással és játékos programokkal ismerkedhessenek az állatvédelemmel, miközben a közösségi összefogás erejét is megtapasztalják.

Titzl Vivien

A Veszprémben élők és a kutyabarátok számára izgalmas eseményre kerül sor 2025. október 19-én: a „KUTYÁS SÉTA VESZPRÉMBEN” ingyenes, de előregisztrációhoz kötött rendezvényt az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozata a Veszprém Vármegyei Polgárőr Szövetséggel együttműködve szervezi. Az esemény főtámogatója a Közös Ügyünk Az Állatvédelem Alapítvány és a PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központ.

Veszprémben 2025. október 19-én ingyenes „Kutyás Séta” várja a kutyabarátokat és a családokat, ahol felelős állattartás, állatvédelem, örökbefogadás és polgárőri bemutatók is szerepelnek a programban.
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Kutyás séta az állatvédelem jegyében

A rendezvény célja többirányú: egyrészt a felelős állattartás népszerűsítése, másrészt a polgárőrség és a civil szervezetek közötti állatvédelmi kapcsolatok erősítése, valamint a sport és mozgás kultúrájának támogatása. Az esemény sajtónyilvános, és minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időpont és helyszín

Az esemény 2025. október 19-én, vasárnap 9.30 és 13:00 óra között kerül megrendezésre a PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központban (8200 Veszprém, 0393/1 hrsz.). A részvétel regisztrációhoz kötött, amely 2025. október 17-én 16:00 óráig lehetséges.

Programok

A nap 09:30-kor kezdődő regisztrációval indul, majd 10:00-kor ünnepélyes megnyitó következik díszvendégekkel és elöljárókkal. 10:15-kor kerül sor a „Ments meg egy kutyát” polgárőr kezdeményezés keretében az ünnepélyes örökbefogadásra, majd 10:30 és 12:00 között a résztvevők közös sétán vehetnek részt, miközben rendészeti kutya bemutató és számos egyéb program várja őket.

A „NAGYOK” szakértői kutyaképzési szaktanácsadással segítik a kezdőket és a gyerekeket, az „Együtt sikerül” polgárőr projekt keretében állatvédelmi szakállatorvos és jogász válaszol a résztvevők kérdéseire. Emellett bemutatkozik az OPSZ Légi Felderítő és Drón Tagozat is.

A nap végén, 12:00 és 12:30 között ünnepélyes záróeseményre kerül sor, majd 12:30-tól közös ebéd várja az első 100 online regisztrált résztvevőt.

Az esemény plakátja
Forrás: Polgárőrség Tatabánya/Facebook

Közbenső programok

A látogatók állatvédelmi tanácsadásban, állatsimogatóban, menhely támogatási lehetőségekben, valamint állat örökbefogadási tanácsadásban vehetnek részt. A gyerekek különféle játékokon, a felnőttek pedig állatvédelmi totón szórakozhatnak.

Támogatók

Az eseményt számos szervezet támogatja, köztük az Országos Polgárőr Szövetség, az OPSZ Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozat, a Közös Ügyünk Az Állatvédelem Alapítvány, a PUMI-Veszprémi Állatvédelmi Konferencia Központ, a Veszprém Vármegyei Polgárőrségek Szövetsége, a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület, az NKE Ludovika SE Rendészeti Kutyás Szakosztály, valamint Szabó Viktória, Gazdi Coach.

Ez az esemény nemcsak a kutyák és gazdáik számára ígér élménydús programokat, hanem lehetőséget ad a polgárőrség és a civil szervezetek közötti kapcsolatépítésre, valamint a felelős állattartás és a közösségi összefogás népszerűsítésére.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
