Titkos katonai kutyatemető a bükkerdőben

A bükkerdő mélyén, az erdő sűrűjében, a katonai bázis közelében egy különleges emlékhely rejtőzik. A kutyatemetőre nagy figyelemfelkeltő tábla nem hívja fel a figyelmet, érdemes tehát nyitott szemmel járni a környéken. A temető közelében csupán egy apró felirat található, az vezet a sírokhoz.

A bükkerdei kutyatemető sírjai a szolgálatban elhunyt katonai kutyák emlékét őrzik ma is

Fotó: Napló

A kutyatemető csendesen őrzi emléküket

A katonai bázison élő kutyák nemcsak társként, hanem szolgálatot teljesítő társakként is fontos szerepet töltöttek be. Haláluk után egyes kutyák katonai rangot kaptak, tiszteletük és munkájuk elismeréseként.

A bükkerdei bázison 12 kutya alussza örök álmát, sírjaikat egyszerű, de kifejező keresztek jelölik feliratokkal. A sírok közt olvasható például Vulkán őrnagy neve, aki 1973 és 1976 között teljesített szolgálatot, valamint Néró, Brúnó, Boby és Ali hadnagyoké. A temetőre a nagyközönség csak a 2000-es években bukkant rá egy kiránduló révén, aki felfedezte az apró emlékhelyet a fák között. Azóta a helyszín csendes, nosztalgikus emléket kínál a katonák és hűséges kutyáik kapcsolatáról.

Fotó: Napló

A kutyatemető kapcsán megkerestük Ovádi Péter országgyűlési képviselőt, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztost. Arra voltunk kíváncsiak, hogy terveznek-e hasonló állattemetőt más településeken is. Ovádi Péter lapunknak elmondta: „Jelenleg ilyen jellegű igény a Veszprémi járás településeiről még nem érkezett. Természetesen felmérjük a lakossági igényeket, és amennyiben igény merül fel, lehetőség szerint tervezzük a további létesítéseket is.”

A katonai kutyatemető nemcsak történelmi érdekesség, hanem a háborús idők hűséges társainak emlékműve is. A látogatók számára egy különleges helyet kínál, ahol a katonák és kutyáik kapcsolatának története elevenedik meg, csendes tiszteletet adva a szolgálatban elhunyt négylábú hősöknek.