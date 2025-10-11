október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Egyszerre félelmetes és lenyűgöző az elhagyatott orosz laktanya (+ videók és fotók)

Címkék#parancsszó#Magyarország#vakolat#történelem

Az egykor élettel teli épületegyüttes ma már csendes és elhagyatott, mintha az idő megállt volna itt. A kaposszekcsői laktanya falai között azonban még mindig érezni a múlt idők hangulatát.

Seres Elizabeth

Az egykor élettel teli épület mára az idő és a természet martalékává vált. Az omladozó egykori orosz laktanya falai között ma már nem harsog parancsszó, csak a szél zúgása és a fák lombjának nesze kíséri az arra tévedőt. A homlokzat repedezett vakolata mögött történetek rejlenek: katonaévek, szolgálatok, kényszerű búcsúk. A helyszín ma is őrzi múltjának nyomait, mintha a falak mesélni akarnának azokról az időkről, amikor a rend és a fegyelem határozta meg a mindennapokat.

Az elhagyott laktanya falai között a múlt emlékei ma is nyomot hagynak Fotó:Magyarország elhagyottan - BCO urbex
Az elhagyott kaposszekcsői laktanya falai között a múlt emlékei nyomot hagytak
Fotó: Facebook / Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A kaposszekcsői laktanya története sok titkot rejt

A vakolat pereg, a mennyezet téglái hullanak, a természet pedig fokozatosan visszahódítja a laktanyát és környezetét. Az elhagyott szobákban a múlt emlékei láthatók: rozsdás vaságyak, törött ablakok, elfeledett falfestmények és szovjet szimbólumok idézik a korszakot, amikor a laktanya még aktív volt.

A padlón szétmálló téglák, az omladozó vakolat és a graffitik mind hozzájárulnak ahhoz az egyedi hangulathoz, amely az ilyen helyeket jellemzi. Ma már nem katonák lépteit hallani a folyosókon, hanem felfedezők és fotósok neszeit. 

Fotó: Facebook / Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A laktanya arra emlékeztet, hogy a történelem nyomai nem csupán könyvekben élnek tovább. Néha a legnagyobb tanú maga a csend, a lehullott vakolat és a benőtt ablak, amelyek mind azt üzenik: minden korszak véget ér egyszer.

Az elhagyott kaposszekcsői laktanyáról további fotók megtekinthetőek a Magyarország elhagyottan - BCO urbex Facebook-oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu