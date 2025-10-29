Amikor a mesterséges intelligenciát arra utasítottam, hogy rangsorolja Veszprém vármegye legélhetőbb településeit, nem kapott sem előre gyártott szempontokat, sem emberi befolyást. Saját adatbázisai, városi statisztikák, turisztikai források és életminőségi mutatók alapján mérlegelt – azaz semmi „érzelmi kötődés”, csak nyers logika és adatelemzés. Mégis, talán az sem véletlen, hogy az általam korábban feldolgozott témák – ipartörténet, természetközeli élet, közösségi értékek – finoman visszaköszönnek benne. Az algoritmus tehát nemcsak számolt, hanem – ha tetszik – tanult is abból, amiről napi szinten tájékoztatjuk olvasóinkat. A végeredmény pedig egy objektív, de mégis ismerősen emberi lista lett arról, hol a legjobb ma élni Veszprém vármegyében, lássuk a legélhetőbb település Veszprém vármegyében:

Forrás:info-tourist.com

A l egélhetőbb település Veszprém vármegyében: Örvényes ötödik helye meglepő lehet

A Balaton partján, mégis falusi hangulatban élni – Örvényesen ez a kettő harmonikusan összeér. A víz közelsége, a panorámás séták és a helyi vendéglátóhelyek barátságos légköre miatt ideális azoknak, akik hétvégén vízpartot, hétköznap pedig csendes otthont keresnek. A falu egyszerre nyaralóhely és valódi lakóhely – ritka egyensúly a magyar tenger körül.