Kosz, csótányok és csalódás – Bakonyi szállások, amiket jobb elkerülni

A Google-értékelések alapján több vendég is komoly problémákat tapasztalt, amelyek jelentősen rontották az ott töltött idő élményét. Három szálláshely különösen sok negatív visszajelzést kapott, köztük olyan is, amit a vendégek a legrosszabb szállodaként említenek, így a tapasztalatok egészen tanulságosak, ha valaki tudatosan szeretne választani.

Legrosszabb szálloda élmények a Bakonyból

Döntsd el te a 3 közül melyik érdemli ki a legrosszabb szálloda címet!

1. szálláshely: higiénia és alapfelszereltség hiánya

Az első helyről szóló beszámolók alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ez a legrosszabb szállodaélményt nyújtotta több vendég szerint. A szobák állapota kritikán aluli volt: a szobák évek óta nem voltak alaposan kitakarítva, a koszos WC használata szinte elviselhetetlen volt, a zuhanytálca törött, a csempék penészesek. Az ágyak kényelmetlenek, a falak vékonyak, a klíma hiányzik, a konnektorok nem működtek, és az alapvető konyhai eszközök hiánya tovább rontotta az élményt.

A reggeli minősége is kritikán aluli: a választék szűkös, az ételek igénytelenek. A vendégek többsége a barátságtalan szállásadó hozzáállását is kifogásolta, aki mogorva és a segítőkészésg csepp szikrája se látszott rajta, ami tovább rontotta a szálláshely hangulatát.

2. szálláshely: vendéglátás és szolgáltatás hiányosságai

A második szálláshely esetében a vendégek leginkább a vendéglátás minőségét és a szolgáltatások megbízhatóságát kifogásolták. A házigazda barátságtalan volt, több beszámoló szerint arrogáns viselkedést tanúsított, ami feszültséget okozott a vendégek között.

A tisztaság itt sem volt megfelelő, a felső emeletet nem takarították ki, a Wi-Fi szakaszosan működött, és a leírásokban szereplő extra szolgáltatások (pl. bor vagy pezsgő kínálata) nem voltak elérhetők. Többen jelezték, hogy a szálláshely nehezen megközelíthető volt, a kommunikáció nyelvi akadályokba ütközött, ami különösen a külföldi vendégek számára jelentett problémát. A szolgáltatások és a körülmények nem érték el a fizetett összeg színvonalát.