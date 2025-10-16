október 16., csütörtök

Gál névnap

Pihenés helyett rémálom

49 perce

Kosz, csótányok és csalódás – Bakonyi szállások, amiket jobb elkerülni

Címkék#google értékelés#bakony#szálloda#probléma#élmény

A Bakony varázslatos természeti környezete sok turistát vonz, de az utóbbi időben egyre több figyelmeztető jel érkezik a szálláshelyek minőségével kapcsolatban. Nagy úgy tűnik, hogy a „legrosszabb szálloda” versenyt indítottak, és a mi dolgunk eldönteni ki nyeri a mezőnyt.

Veol.hu
Kosz, csótányok és csalódás – Bakonyi szállások, amiket jobb elkerülni

Forrás: Adobe Stock

A Google-értékelések alapján több vendég is komoly problémákat tapasztalt, amelyek jelentősen rontották az ott töltött idő élményét. Három szálláshely különösen sok negatív visszajelzést kapott, köztük olyan is, amit a vendégek a legrosszabb szállodaként említenek, így a tapasztalatok egészen tanulságosak, ha valaki tudatosan szeretne választani.

Legrosszabb szálloda élmények a Bakonyból
Legrosszabb szálloda élmények a Bakonyból Az ajtók mögött: koszos szoba és ágyi poloska - ilyen a legrosszabb szálloda a Bakonyban
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

 

Döntsd el te a 3 közül melyik érdemli ki a legrosszabb szálloda címet!

1. szálláshely: higiénia és alapfelszereltség hiánya

Az első helyről szóló beszámolók alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ez a legrosszabb szállodaélményt nyújtotta több vendég szerint. A szobák állapota kritikán aluli volt: a szobák évek óta nem voltak alaposan kitakarítva, a koszos WC használata szinte elviselhetetlen volt, a zuhanytálca törött, a csempék penészesek. Az ágyak kényelmetlenek, a falak vékonyak, a klíma hiányzik, a konnektorok nem működtek, és az alapvető konyhai eszközök hiánya tovább rontotta az élményt.

A reggeli minősége is kritikán aluli: a választék szűkös, az ételek igénytelenek. A vendégek többsége a barátságtalan szállásadó hozzáállását is kifogásolta, aki mogorva és a segítőkészésg csepp szikrája se látszott rajta, ami tovább rontotta a szálláshely hangulatát.

2. szálláshely: vendéglátás és szolgáltatás hiányosságai

A második szálláshely esetében a vendégek leginkább a vendéglátás minőségét és a szolgáltatások megbízhatóságát kifogásolták. A házigazda barátságtalan volt, több beszámoló szerint arrogáns viselkedést tanúsított, ami feszültséget okozott a vendégek között.

A tisztaság itt sem volt megfelelő, a felső emeletet nem takarították ki, a Wi-Fi szakaszosan működött, és a leírásokban szereplő extra szolgáltatások (pl. bor vagy pezsgő kínálata) nem voltak elérhetők. Többen jelezték, hogy a szálláshely nehezen megközelíthető volt, a kommunikáció nyelvi akadályokba ütközött, ami különösen a külföldi vendégek számára jelentett problémát. A szolgáltatások és a körülmények  nem érték el a fizetett összeg színvonalát.

3. szálláshely: étkezés és ár-érték arány problémák

A harmadik szálláshely főként az étkezés és a magas árak miatt került kritikák kereszttüzébe. A vendégek szerint a kínált ételek nem feleltek meg az étlapon leírtaknak: a tárkonyos vadraguleves olajban úszott, a káposztasaláta hiányzott, a köretek minősége kifogásolható volt.

Az árak valóban túlzottnak bizonyultak az élményhez képest: két korsó sörért több ezer forintot kértek (3630 Ft-ot ), ami egy egyszerű, útszéli helyszínen elfogadhatatlan. A kávé minősége szintén kritikát kapott, és a vendégek többsége negatív Google-értékelés formájában jelezte elégedetlenségét.

Összegzés

A Bakony csodás környezete ellenére a szálláshelyek minősége több esetben kritikán aluli volt. A problémák között a higiénia hiánya, a karbantartás elmaradása, a kényelmetlen szobák, a barátságtalan szállásadó és a szolgáltatások hiánya szerepelnek, ráadásul sokszor magas árak mellett. Mindez azt jelzi, hogy a vendégeknek érdemes alaposan tájékozódniuk és elolvasni a Google-értékelések információit, mielőtt foglalnak.

A negatív Google-értékelések alapján egyértelmű, hogy nem minden bakonyi szállás nyújtja azt a minőséget, amit az ár és a környezet sugall, így a tudatos választás elengedhetetlen a kellemes kirándulás és pihenés érdekében.

 

 

