Az üzeneteid mostantól termékek

1 órája

Minden kapcsolat érték – A Meta nem kémkedik, csak olvas és néha lehallgat minket

ChatGPT#Mark Zuckerberg#mesterséges intelligencia#Meta#lehallgatás#algoritmus

2025 végére valósággá válik, amit évek óta csak sejtettünk: a közösségi média nemcsak figyel minket, hanem meg is érti, miről beszélünk. A Meta bejelentése, miszerint a Messenger, WhatsApp és Instagram MI-chatjeiben folytatott beszélgetéseket hirdetések célzására használja, új szintre emeli a digitális megfigyelést, és a lehallgatást– és vele együtt a reklámgazdaságot is.

Csizi Péter

Mark Zuckerberg cégbirodalma, a Meta, december 16-tól élesíti azt az MI-rendszert, amely a felhasználók csevegéseit elemzi – nem megfigyeli, hanem értelmezi őket. A Meta AI-chatbotjaival folytatott párbeszédekből a vállalat adatokat nyer ki arról, mire vágyunk, mire keresünk rá, mit szeretnénk megvenni vagy kipróbálni – figyelt fel rá a magyarnemzet.hu. A lehallgatás, vagy az adatvédelem ma már nemcsak jogi kérdés, hanem tudatos döntés arról, mennyit láttatunk magunkból a digitális térben.

Nem kémkedés, csak üzlet lett a figyelmes lehallgatás
Kép: maximumbusiness.hu

Bár nem valódi lehallgatásról van szó, a hatás ugyanaz: figyel és tanul az MI

A működés egyszerű, de hideglelős pontosságú: ha valaki a Meta MI-jától túraútvonalakat kér, a Facebook és az Instagram hamarosan megtelik bakancs-, sátor- és outdoor felszerelés-reklámokkal. A csevegés tehát hirdetési inputtá válik – a privát kérdés üzleti jelzéssé. A vállalat szerint „nem használ fel” érzékeny témákat – mint a politika, vallás, egészség vagy szexualitás –, de a döntést, hogy a chatbot-párbeszédeinkből mit tanulhat a rendszer, nem kapcsolhatjuk ki. Az adatvédelmi fal tehát nem omlott le, csak átlátszóvá vált.

A mesterséges intelligencia most tanul rólunk – valós időben

A Meta lépése nem elszigetelt. Az egész technológiai ipar az adatból tanuló reklám-MI felé mozdul. Az OpenAI például már vásárlási funkciót épített a ChatGPT-be: az Etsy és a Shopify termékei közvetlenül megvásárolhatók a chaten belül. A Google kísérletezik a Gemini kereső-MI reklámverziójával, Elon Musk pedig az xAI-Grok modellt állította be az X (korábbi Twitter) hirdetési algoritmusába. A közös irány egyértelmű: az MI nemcsak kiszolgál, hanem értékesít is. A beszélgetésből így lesz tranzakció – a kommunikáció maga a vásárlás előszobája.

Az adatvédelem jövője nem abban rejlik, hogy titkolózunk, hanem abban, hogy tudatosan kezeljük, kivel és mit osztunk meg.

A Meta hatalmas tétekkel játszik

  • Zuckerberg 600 milliárd dollárt tesz fel az MI-re.
  • A célja: olyan szuperintelligencia, ami jobban ismer minket, mint mi magunkat.
  • A Meta új mesterséges intelligenciája személyes asszisztensnek álcázott megfigyelő lehet.
  • Minden kimondott szó reklámértékké válhat.
  • A határ a segítés és a manipuláció között veszélyesen elmosódik.
A beszélgetés az új reklám: a Meta AI mostantól jegyzetel
Kép: Illusztráció

Európa aggódik, Amerika lelkes

A bejelentésre az európai adatvédelmi hatóságok azonnal reagáltak: az EU-s GDPR alapján az ilyen típusú adatfelhasználás csak kifejezett hozzájárulással történhet. A Meta azonban az AI-chat-funkció használatát magával a hozzájárulással azonosítja. A ChatGPT is beszáll a vásárlásba, így a mesterséges intelligencia már nemcsak információt ad, hanem tranzakciót is közvetít. Az amerikai piacon ezzel szemben a reakció szinte euforikus: a hirdetési iparág „mérföldkőnek” nevezi a fejlesztést, mivel az MI-alapú célzás sokkal olcsóbb és pontosabb lehet, mint a hagyományos cookie-rendszerek. A technológiai óriások szerint ez nem lehallgatás, hanem személyre szabott szolgáltatás – a határ azonban egyre vékonyabb.

A mesterséges intelligencia korában a lehallgatás szó már elavult – ma inkább megértésről beszélünk, csak épp üzleti céllal

Nem lehallgatnak – hanem tanulnak rólunk

A Meta soha nem ismerte el, hogy mikrofont használna célzott hirdetésekhez. Most először teszi nyíltan hivatalossá: a csevegéseink valóban marketinges értéket hordoznak. Nem hangfelvételeket elemeznek, hanem szöveget, szándékot, érdeklődést – de ez talán még több, mint a lehallgatás. A különbség annyi, hogy ezúttal mi magunk beszélünk, önként, egy chatbothoz. A rendszer pedig jegyzetel.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
