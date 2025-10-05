Minden kapcsolat érték – A Meta nem kémkedik, csak olvas és néha lehallgat minket

Mark Zuckerberg cégbirodalma, a Meta, december 16-tól élesíti azt az MI-rendszert, amely a felhasználók csevegéseit elemzi – nem megfigyeli, hanem értelmezi őket. A Meta AI-chatbotjaival folytatott párbeszédekből a vállalat adatokat nyer ki arról, mire vágyunk, mire keresünk rá, mit szeretnénk megvenni vagy kipróbálni – figyelt fel rá a magyarnemzet.hu. A lehallgatás, vagy az adatvédelem ma már nemcsak jogi kérdés, hanem tudatos döntés arról, mennyit láttatunk magunkból a digitális térben.

Nem kémkedés, csak üzlet lett a figyelmes lehallgatás

Kép: maximumbusiness.hu

Bár nem valódi lehallgatásról van szó, a hatás ugyanaz: figyel és tanul az MI

A működés egyszerű, de hideglelős pontosságú: ha valaki a Meta MI-jától túraútvonalakat kér, a Facebook és az Instagram hamarosan megtelik bakancs-, sátor- és outdoor felszerelés-reklámokkal. A csevegés tehát hirdetési inputtá válik – a privát kérdés üzleti jelzéssé. A vállalat szerint „nem használ fel” érzékeny témákat – mint a politika, vallás, egészség vagy szexualitás –, de a döntést, hogy a chatbot-párbeszédeinkből mit tanulhat a rendszer, nem kapcsolhatjuk ki. Az adatvédelmi fal tehát nem omlott le, csak átlátszóvá vált.