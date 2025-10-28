1 órája
Felzabáltuk a lengyel piacot, fotókon az ínycsiklandó kínálat (+ galéria)
Ismét elmerültünk a vasárnapi forgatagban a Házgyári úton. Mutatjuk, milyen a lengyel piac Veszprém szélén gasztroszemmel: itt a legendás lángos, és még sok vásári finomság.
A lengyel piac Veszprém szélén vasárnap délelőttönként megtelik élettel. Miután kincsekre vadásztunk a retró portékák között, irány a lángosos bódé, ahol mindig kanyarog a sor.
A lengyel piac Veszprém gasztrokínálata
Alaposan körbenéztünk a gasztronómiai kínálatban a bolhapiacon. Aki ide betér, azonnal megérzi a vásári hangulat sajátos báját. Az asztalokon csak úgy sorakoznak a füstölt húsáruk Veszprém kedvenc termelőitől: kézműves szalámik, a disznósajt, a füstölt kolbászok, tepertő és különleges ízesítésű sajtok. A kínálat nemcsak bőséges, de ínycsiklandó és nosztalgikus is, mintha csak a nagymama kamrájába csöppentünk volna.
Ilyen volt a legendás lángos
És ha már piac, nem lehetett kihagyni a legnépszerűbb standot, a lángosos bódét. A tésztát frissen sütik, a szélén roppan, a közepe puha és foszlós. Mi sem bírtunk ellenállni: egy klasszikus sajtos-tejfölös lángos mellett egy magyaros változatot is kértünk, lila hagymával és pirított baconnel. A forró lángos mellé gőzölgő teát ittunk, így megkoronázva az októberi vasárnap délelőtt minden percét.
Itt minden falatnak története van, minden íz mögött ott van egy darab bakonyi vidék.
Gasztrokínálat a veszprémi lengyel piaconFotók: Mák Lilla
A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadott, fotókon az elképesztő kincsáradat (galéria)
Kincsekre lehet vadászni
Nem véletlen, hogy vasárnaponként mindig megtelik a Házgyári úti piac. A dobozokban retró játékok, bakelitlemezek, porcelánkészletek és a nyolcvanas–kilencvenes évek relikviái sorakoznak egymás mellett. Egy standnál például régi kisautók, máshol porcelánbabák és gyűjtőknek való fényképezőgépek lapulnak. De lehet találni itt használt bicikliket, festményeket, sílécet vagy etetőszéket is.
Piac, ami semennyire sem lengyel, de mindenki így ismeri
Közösségi élmény
Ez nem egyszerű termelői piac vagy zsibvásár, mindenekelőtt hatalmas élmény is. A lengyel piacon a standok között nemcsak finomságokat, hanem valódi közösséget is találni: ismerős mosolyokat, régi történeteket és új találkozásokat.
A termelők neve ismerősen cseng, az árusok mosollyal szolgálnak ki, és ahol az ember egy pillanatra megállhat a rohanásban.
Ilyen a lengyel piac Veszprémben – ahol a múlt új gazdára talál