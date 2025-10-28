október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztrotúra

1 órája

Felzabáltuk a lengyel piacot, fotókon az ínycsiklandó kínálat (+ galéria)

Címkék#Veszprém#gasztroélmény#Lengyel piac#lángosos bódé#kézműves

Ismét elmerültünk a vasárnapi forgatagban a Házgyári úton. Mutatjuk, milyen a lengyel piac Veszprém szélén gasztroszemmel: itt a legendás lángos, és még sok vásári finomság.

Mák Lilla

A lengyel piac Veszprém szélén vasárnap délelőttönként megtelik élettel. Miután kincsekre vadásztunk a retró portékák között, irány a lángosos bódé, ahol mindig kanyarog a sor.

A lengyel piac Veszprém határában évtizedek óta sok látogatót vonz. Érdemes megállni a lángosos bódénál is
A lengyel piac Veszprém határában évtizedek óta sok látogatót vonz. Érdemes megállni a lángosos bódénál is
Fotó: Mák Lilla/Napló

A lengyel piac Veszprém gasztrokínálata

Alaposan körbenéztünk a gasztronómiai kínálatban a bolhapiacon. Aki ide betér, azonnal megérzi a vásári hangulat sajátos báját. Az asztalokon csak úgy sorakoznak a füstölt húsáruk Veszprém kedvenc termelőitől: kézműves szalámik, a disznósajt, a füstölt kolbászok, tepertő és különleges ízesítésű sajtok. A kínálat nemcsak bőséges, de ínycsiklandó és nosztalgikus is, mintha csak a nagymama kamrájába csöppentünk volna.

Lengyel piac Veszprémben: itt a legfinomabb sajtos-tejfölös lángos
Íme a legfinomabb sajtos-tejfölös és magyaros lángos
Fotó: Mák Lilla/Napló

Ilyen volt a legendás lángos

És ha már piac, nem lehetett kihagyni a legnépszerűbb standot, a lángosos bódét. A tésztát frissen sütik, a szélén roppan, a közepe puha és foszlós. Mi sem bírtunk ellenállni: egy klasszikus sajtos-tejfölös lángos mellett egy magyaros változatot is kértünk, lila hagymával és pirított baconnel. A forró lángos mellé gőzölgő teát ittunk, így megkoronázva az októberi vasárnap délelőtt minden percét.

Itt minden falatnak története van, minden íz mögött ott van egy darab bakonyi vidék.

Gasztrokínálat a veszprémi lengyel piacon

Fotók: Mák Lilla

Kincsekre lehet vadászni

Nem véletlen, hogy vasárnaponként mindig megtelik a Házgyári úti piac. A dobozokban retró játékok, bakelitlemezek, porcelánkészletek és a nyolcvanas–kilencvenes évek relikviái sorakoznak egymás mellett. Egy standnál például régi kisautók, máshol porcelánbabák és gyűjtőknek való fényképezőgépek lapulnak. De lehet találni itt használt bicikliket, festményeket, sílécet vagy etetőszéket is. 

Közösségi élmény

Ez nem egyszerű termelői piac vagy zsibvásár, mindenekelőtt hatalmas élmény is. A lengyel piacon a standok között nemcsak finomságokat, hanem valódi közösséget is találni: ismerős mosolyokat, régi történeteket és új találkozásokat. 

A termelők neve ismerősen cseng, az árusok mosollyal szolgálnak ki, és ahol az ember egy pillanatra megállhat a rohanásban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu