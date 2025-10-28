Felzabáltuk a lengyel piacot, fotókon az ínycsiklandó kínálat (+ galéria)

A lengyel piac Veszprém szélén vasárnap délelőttönként megtelik élettel. Miután kincsekre vadásztunk a retró portékák között, irány a lángosos bódé, ahol mindig kanyarog a sor.

A lengyel piac Veszprém határában évtizedek óta sok látogatót vonz. Érdemes megállni a lángosos bódénál is

Fotó: Mák Lilla/Napló

A lengyel piac Veszprém gasztrokínálata

Alaposan körbenéztünk a gasztronómiai kínálatban a bolhapiacon. Aki ide betér, azonnal megérzi a vásári hangulat sajátos báját. Az asztalokon csak úgy sorakoznak a füstölt húsáruk Veszprém kedvenc termelőitől: kézműves szalámik, a disznósajt, a füstölt kolbászok, tepertő és különleges ízesítésű sajtok. A kínálat nemcsak bőséges, de ínycsiklandó és nosztalgikus is, mintha csak a nagymama kamrájába csöppentünk volna.

Íme a legfinomabb sajtos-tejfölös és magyaros lángos

Fotó: Mák Lilla/Napló

Ilyen volt a legendás lángos

És ha már piac, nem lehetett kihagyni a legnépszerűbb standot, a lángosos bódét. A tésztát frissen sütik, a szélén roppan, a közepe puha és foszlós. Mi sem bírtunk ellenállni: egy klasszikus sajtos-tejfölös lángos mellett egy magyaros változatot is kértünk, lila hagymával és pirított baconnel. A forró lángos mellé gőzölgő teát ittunk, így megkoronázva az októberi vasárnap délelőtt minden percét.