Remény az önálló élethez

4 órája

Lakás és újrakezdés: elkezdődött a Lépj! program, megnyílt az esély Veszprém vármegye fiataljai előtt

Címkék#Veszprém megye#Lépj Program#gyermekotthon#kedvezmény#lakhatás#esély

Ajkán, Várpalotán és Pétfürdőn kedvezményes bérleti jog várja azokat a fiatalokat, akik gyermekvédelmi gondoskodásból lépnek az önálló életbe. Újabb három Veszprém vármegyei bérlakásra lehet pályázni a Lépj Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program keretében.

Csizi Péter

A támogatás célja, hogy biztonságos otthont adjon azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nőttek fel, és most saját életet kezdenének. A Lépj programban részt vevők mindössze 10 ezer forintos havi lakbérért, kaució nélkül költözhetnek felújított ajkai, várpalotai vagy pétfürdői lakásokba. A lehetőség különösen fontos azoknak, akiknek nincs családi háttér, de dolgoznak és felelősen tervezik a jövőjüket.

Rásüt a nap a jövőre – új otthonokat kínál a Lépj program Veszprém vármegye fiataljainak
Forrás: veszprembalaton2023.hu
Forrás: veszprembalaton2023.hu

Valódi esélyt kínál a Lépj program a veszprémi fiataloknak

Az öt évre szóló bérleti jogra 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezhetnek, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, és jelenleg dolgoznak vagy tanulnak. A lakások 45–53 négyzetméteresek, teljesen felújítottak és hosszú távú lakhatásra alkalmasak. A bérlők a harmadik év után kedvező feltételekkel meg is vásárolhatják az ingatlant. A pályázatok benyújtási határideje 2025. november 12., a részletes információk a gyermekvédelmi lakásalap oldalán érhetők el.

A kezdeményezés 2025 januárjában indult az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként. Az év végéig országszerte száz bérlakás átadását vállalták, amelyek közül már 41 otthon gazdára talált. A bérlők közel fele családos, gyermeket nevelő fiatal – ez is mutatja, hogy a program nem csupán lakhatást, hanem valódi újrakezdési lehetőséget kínál a gyermekvédelmi rendszerből kilépőknek.

A programban való részvételhez az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

  •  Életkor: 18 és 35 év közötti magyar állampolgár
  •  Háttér: legalább két évet töltött gyermekvédelmi gondoskodásban (gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél)
  •  Jogviszony: nevelésbe vétel nagykorúsággal szűnt meg
  •  Foglalkoztatás: rendelkezik érvényes munkaviszonnyal vagy tanulmányi jogviszonnyal
  •  Jövedelem: havi nettó keresete eléri a garantált bérminimumot
  •  Lakhatás: vállalja, hogy az ingatlant bérli legalább három évig, és csak a program szabályainak megfelelően használja

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
