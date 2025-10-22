4 órája
Lakás és újrakezdés: elkezdődött a Lépj! program, megnyílt az esély Veszprém vármegye fiataljai előtt
Ajkán, Várpalotán és Pétfürdőn kedvezményes bérleti jog várja azokat a fiatalokat, akik gyermekvédelmi gondoskodásból lépnek az önálló életbe. Újabb három Veszprém vármegyei bérlakásra lehet pályázni a Lépj Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program keretében.
A támogatás célja, hogy biztonságos otthont adjon azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nőttek fel, és most saját életet kezdenének. A Lépj programban részt vevők mindössze 10 ezer forintos havi lakbérért, kaució nélkül költözhetnek felújított ajkai, várpalotai vagy pétfürdői lakásokba. A lehetőség különösen fontos azoknak, akiknek nincs családi háttér, de dolgoznak és felelősen tervezik a jövőjüket.
Valódi esélyt kínál a Lépj program a veszprémi fiataloknak
Az öt évre szóló bérleti jogra 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezhetnek, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, és jelenleg dolgoznak vagy tanulnak. A lakások 45–53 négyzetméteresek, teljesen felújítottak és hosszú távú lakhatásra alkalmasak. A bérlők a harmadik év után kedvező feltételekkel meg is vásárolhatják az ingatlant. A pályázatok benyújtási határideje 2025. november 12., a részletes információk a gyermekvédelmi lakásalap oldalán érhetők el.
A kezdeményezés 2025 januárjában indult az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként. Az év végéig országszerte száz bérlakás átadását vállalták, amelyek közül már 41 otthon gazdára talált. A bérlők közel fele családos, gyermeket nevelő fiatal – ez is mutatja, hogy a program nem csupán lakhatást, hanem valódi újrakezdési lehetőséget kínál a gyermekvédelmi rendszerből kilépőknek.
A programban való részvételhez az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
- Életkor: 18 és 35 év közötti magyar állampolgár
- Háttér: legalább két évet töltött gyermekvédelmi gondoskodásban (gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél)
- Jogviszony: nevelésbe vétel nagykorúsággal szűnt meg
- Foglalkoztatás: rendelkezik érvényes munkaviszonnyal vagy tanulmányi jogviszonnyal
- Jövedelem: havi nettó keresete eléri a garantált bérminimumot
- Lakhatás: vállalja, hogy az ingatlant bérli legalább három évig, és csak a program szabályainak megfelelően használja