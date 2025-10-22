Lakás és újrakezdés: elkezdődött a Lépj! program, megnyílt az esély Veszprém vármegye fiataljai előtt

A támogatás célja, hogy biztonságos otthont adjon azoknak a fiatal felnőtteknek, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nőttek fel, és most saját életet kezdenének. A Lépj programban részt vevők mindössze 10 ezer forintos havi lakbérért, kaució nélkül költözhetnek felújított ajkai, várpalotai vagy pétfürdői lakásokba. A lehetőség különösen fontos azoknak, akiknek nincs családi háttér, de dolgoznak és felelősen tervezik a jövőjüket.

Rásüt a nap a jövőre – új otthonokat kínál a Lépj program Veszprém vármegye fiataljainak

Forrás: veszprembalaton2023.hu

Valódi esélyt kínál a Lépj program a veszprémi fiataloknak

Az öt évre szóló bérleti jogra 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezhetnek, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, és jelenleg dolgoznak vagy tanulnak. A lakások 45–53 négyzetméteresek, teljesen felújítottak és hosszú távú lakhatásra alkalmasak. A bérlők a harmadik év után kedvező feltételekkel meg is vásárolhatják az ingatlant. A pályázatok benyújtási határideje 2025. november 12., a részletes információk a gyermekvédelmi lakásalap oldalán érhetők el.